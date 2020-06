L’Italian Pavilion al Marché online

L’Italian Pavilion, che rappresenta la casa italiana durante i più importanti festival e mercati e che accoglie da anni tutti i rappresentanti del cinema, quest’anno durante i giorni del Marché du Film si sposta online e diventa uno spazio virtuale di promozione e incontro dedicato all'industria cinematografica italiana, agli operatori e alle imprese di settore. La versione 2020 del Marché si tiene, infatti, online dal 22 al 26 giugno, raggruppando più di 8500 partecipanti riuniti attorno a 250 stand e 60 Pavilion virtuali. Più di 1200 proiezioni online saranno organizzate e saranno proposti oltre 2300 lungometraggi per le acquisizioni. Questo nuovo Mercato online, immaginato il più possibile vicino all’esperienza vissuta gli scorsi anni a Cannes, offrirà anche oltre 150 eventi, meeting, panel e tavole rotonde .

L’Italian Pavilion, inserito tra le istituzioni all’interno della piattaforma del Mercato, è stato realizzato da Luce Cinecittà in collaborazione con Anica e con il contributo di MiBACT, MAECI e ICE, e presenta tutte le informazioni relative alla realtà cinematografica italiana, dalle Istituzioni che possono aggiornare su facilitazioni, contributi e progetti, alle Film Commission che illustrano le migliori location e i servizi offerti, ai Sales, a tutte le altre aziende con le quali interfacciarsi direttamente e con facilità. Tra gli appuntamenti, il 23 giugno alle 11:30 ALL SET - Italian Film Commissions and production opportunities, un panel per fare il punto, insieme all’associazione Italian Film Commisions e il portale Italy for Movies, sulle opportunità offerte dalle location italiane e su fondi e incentivi disponibili per la produzione internazionale in Italia.

Il concept dell’Italian Pavilion al Marché è dedicato al maestro Federico Fellini, di cui ricorre, quest’anno, il centenario della nascita. Un modo per ricordarlo e riportare tutti nel mondo del sogno a lui tanto caro, leggero tra le nuvole, graficamente caratterizzato da un segno a mano libera pennellato sul cielo e su nuvole evanescenti.

L’Italian Pavilion è raggiungibile online (per gli utenti registrati al Marché) all’indirizzo marchedufilm.online/institutions/232429. Buona navigazione e buon lavoro, con l’augurio di incontrarci al più presto!