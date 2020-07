Isabelle Huppert e Matt Dillon ospiti di Filming Italy Sardegna

Tanti gli ospiti internazionali e italiani, da Isabelle Huppert a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award a Matt Dillon, che quest'anno è presidente onorario, per la terza edizione di Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca, si terrà dal 22 al 26 luglio a Forte Village di Cagliari. Ilenia Pastorelli sarà la madrina del festival, mentre Claudia Gerini presiederà la giuria della sezione dei cortometraggi. Gabriele Muccino avrà una serata speciale e Riccardo Milani riceverà il Premio Women in Film - Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne. Arisa si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+ e non mancherà un omaggio al maestro Ennio Morricone. Ci sarà spazio anche per affrontare la situazione cinematografica attuale post lockdown con i problemi legati al Covid, in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi infatti saranno presentati due panel alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche Giancarlo Leone, presidente Associazione Produttori Audiovisivi, Roberto Stabile, Head International Department ANICA, Maria Grazia Li Bergoli, rappresentante di Women in Film, Television & Media Italia, l’attrice Selene Caramazza e il filosofo Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente. Il governatore della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, ha inviato un messaggio in cui sottolinea come la Regione Sardegna "creda nel cinema e sostenga le produzioni come strumento di promozione culturale e rappresentazione delle peculiari caratteristiche della nostra Isola".

Per Tiziana Rocca Filming Italy Sardegna Festival è "una delle poche manifestazioni italiane che lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo".

Tra le tante novità di quest’anno, la multimedialità del Festival, che metterà a disposizione un’area virtuale in modo da dare a tutti la possibilità di seguire i numerosi eventi.

Prosegue la collaborazione con Women in Film Italia, importante organizzazione che da anni si batte per i diritti delle donne. Tra gli obiettivi, anche quello di far incontrare il mondo dell’intrattenimento italiano ed estero, con l’intento di promuovere l’internazionalizzazione e i nostri territori.

Un appuntamento legato alla volontà di non fermarsi assicurando, attraverso le procedure sanitarie attuate dal Forte Village, i più alti standard di sicurezza grazie all’attuazione di un protocollo che vedrà tutti, star e giornalisti sottoporsi a test sierologici e, dove necessario, anche a tamponi per assicurare un festival sereno.

Quest'anno Filming Italy Sardegna Festival celebra il lancio italiano di Disney+, il servizio di streaming di The Walt Disney Company dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, riuniti insieme, per la prima volta. Per farlo è prevista una proiezione speciale del live action Lilli e il vagabondo che sarà anticipata da un'esibizione dal vivo della cantante italiana Arisa, con la canzone È un briccone (adattamento italiano dell'iconica He's a tramp) nella versione italiana. Il nuovo Lilli e il vagabondo, disponibile su Disney+, è la storia senza tempo ripresa dal classico d’animazione del 1955. Il Filming Italy Sardegna ospiterà anche un altro contributo Disney: la proiezione speciale del lungometraggio Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia.

Il film di chiusura sarà Blackbird, diretto da Roger Michell che vede protagoniste Susan Sarandon e Kate Winslet e racconta la storia di Lily, una donna malata di SLA che decide di porre fine alla sua vita volontariamente, dopo aver passato un ultimo week-end con la sua famiglia. Il film sarà presentato dalla coproduttrice Gisella Marengo.

Verrà organizzata una serata in onore del regista italiano Gabriele Muccino, nella quale sarà proiettato il suo ultimo film, Gli anni più belli. Molte le proiezioni speciali: Tornare a vincere di Gavin O'Connor con Ben Affleck, ambientato nel 1940, quando sette coraggiosi prigionieri fuggono da un campo di lavoro siberiano per scoprire il vero significato dell'amicizia; Primal di Nick Powell con Nicholas Cage nei panni di un cacciatore che deve trasportare un gruppo di bestie feroci dall’Amazzonia in una nave in cui è presente anche un assassino; Synchronic di Justin Benson e Aaron Scott Moorhead, incentrato sulle vite di due paramedici di New Orleans che vengono distrutte dopo che un nuovo farmaco causa una serie di morti orribili.

Non mancheranno le serie TV, come: The Plot Against America, serie HBO, adattamento di un libro di Philip Roth, che riscrive la storia degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale; Yellowstone, che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana; e Le Bureau - Sotto copertura, che vede il funzionario dell'intelligence francese Guillaume Debailly rientrare a Parigi dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura.

Ci sarà anche una sezione dedicata ai docu-film, tra questi: Life as a B-Movie: Piero Vivarelli il racconto della psichedelica carriera di Piero Vivarelli; Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, che racconta la storia della comunità dell'Idroscalo di Ostia, su tutti la famiglia di Franca, una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che formano il documentario; Una primavera di Valentina Primavera che fruga nel terreno dell'arretratezza politica e ideologica di una società attraverso la sua unità fondamentale: la famiglia; e il documentario La confessione di Benedicta Boccoli.

In collaborazione con National Geographic si potrà vedere Sea of shadows: trafficanti di mare, prodotto dal premio Oscar Leonardo Di Caprio e diretto da Richard Ladkani, che ci porta nel Mare di Cortez dove i cartelli della droga messicani e i trafficanti cinesi minacciano la vita marina dell’intera regione cacciando preziosi esemplari di totoaba.