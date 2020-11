Pillole d’Archivio: Vigili sulla Mole

VIDEO - Ogni giorno per i nostri lettori uno dei piccoli film che Luce Cinecittà ha portato al Torino Film Festival, con immagini tratte dal suo immenso Archivio storico, per raccontare, prima di ognuno dei film in concorso, Torino e il Piemonte come erano un tempo.

In questo video l’esercitazione del 1933dei Vigili del Fuoco sulla Mole Antonelliana: