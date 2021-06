Cinema italiano in Canada con Dante e D'Annunzio

TORONTO - A partire dal 27 giugno e fino al 17 luglio, l’Icff (Italian Contemporary Film Festival, https://icff.ca/) celebra il suo decimo anno presentando in Canada film italiani recenti, con una serie di anteprime nordamericane e internazionali. Il festival, confermando la formula Drive-in che ha registrato un gran successo lo scorso anno, è stato inaugurato con l’anteprima di Luca, film Disney Pixar, diretto dal regista Enrico Casarosa, candidato all’Oscar® per La Luna. La proiezione è stata accompagnata da una cena esclusiva a tema "Luca" preparata da Eataly Toronto, che ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso i sapori caratteristici della terra ligure dove è ambientato il film. Enrico Casarosa e l’italo-canadese Deanna Marsigliese, direttrice artistica dell’animazione, si sono collegati in diretta da Los Angeles e San Francisco.

"Ricorderemo quest'anno come un anno drammatico per i gravi lutti che ci hanno colpito duramente a seguito della pandemia - ha detto il cofondatore e direttore artistico del festival Cristiano de Florentiis - ma un altro effetto nefasto è stata la mancanza di relazioni, la carenza dei legami e della socialità. Per questo la missione del festival di quest’anno è proprio quella di permettere di riattivare a pieno il senso di comunità, creando eventi in cui sarà possibile condividere nuovamente le emozioni tutti assieme".

Il Lavazza Drive-in Festival è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Ottawa, il Consolato Generale d’Italia a Toronto, il Consolato Generale d’Italia a Montreal e gli Istituti Italiani di Cultura in Canada. La selezione ufficiale include 45 titoli tra film, documentari e cortometraggi, con proiezioni all’aperto a Toronto, Vaughan e Montreal. L’iniziativa include anche un’accurata selezione disponibile in tutto il territorio canadese sulla piattaforma online del festival, in partnership con il Tiff, Toronto International Film Festival.

"L’Icff costituisce da dieci anni un appuntamento di rilievo tra gli appassionati di cinema e di cultura italiana, che possono così fruire di un ventaglio di opere recenti della pluripremiata tradizione cinematografica italiana - ha dichiarato l’Ambasciatore italiano in Canada, Andrea Ferrari - L’Ambasciata d’Italia, nel suo mandato di promozione della cultura e lingua italiana, partecipa a tale manifestazione con l’auspicio che, dopo lunghi mesi di pandemia, la possibilità di condividere le emozioni e le riflessioni che ci ispira la settima arte, per quest’anno ancora nella formula drive in, sia in grado di avvicinarci e di farci ritrovare quel senso di comunità che è un tratto caratteristico degli italiani e dei canadesi".

La selezione ufficiale del festival include l’ultimo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, premiato ai David di Donatello e vincitore di otto Nastri d'argento nel 2020, e il vincitore del David di Donatello del 2021 nella categoria Miglior esordiente Sul più bello di Alice Filippi, presentato in anteprima internazionale. Tra le anteprime nordamericane, Made in Italy di James D’Arcy, Lei mi parla ancora di Pupi Avati, Lasciami andare di Stefano Mordini, Governance – Il prezzo del potere di Michael Zampino e Est - Dittatura last minute di Antonio Pisu. Tra i corti di questa edizione, Il gioco, L’oro di famiglia e Gas Station. Inoltre, per celebrare il decimo anniversario e rievocare i successi e le proiezioni eccezionali del passato, il Festival ripresenterà i vincitori del premio del pubblico nelle passate edizioni, tra cui La kriptonite nella borsa; Noi e la Giulia; In guerra per amore; Tulipani: Love, Honour and a Bicycle; ed Aspromonte: La terra degli ultimi. Tra gli eventi speciali, ICFF Architettura & Design presenta un omaggio a Michelangelo Buonarroti, con la visione de Il peccato di Andrei Konchalovsky. Il film è incentrato sulle difficoltà di Michelangelo dopo il completamento del suo lavoro più conosciuto e apprezzato, gli affreschi della Cappella Sistina. L’evento include un dibattitto sulla figura dello scultore e sull’influenza che le sue opere hanno avuto sull’arte mondiale.

Il secondo evento di questa sezione è il film Homus Urbanus Venetianus, diretto da Ila Bêka & Louise Lemoine, che introduce il dibattito sull’architettura moderna sull’acqua, e le difficoltà, i rischi e le nuove idee che vengono da Venezia e da Toronto. Parteciperanno famosi architetti e designer e rappresentanti di prestigiose associazioni, tra cui Teatro del Mondo di Aldo Rossi. Per l'ICFF Campioni, il festival presenta Il caso Pantani sulla gloriosa e allo stesso tempo devastante storia del famoso ciclista italiano Marco Pantani.

ICFF Moda dedica quest’edizione alla cosmetica italiana grazie al sostegno di Cosmetica Italia e dell’Italian Trade Commission. L’evento include la proiezione di cortometraggi sulla moda italiana e sulle marche del make-up italiano più famose nel mondo, seguite da una serie di dibattitti sulle nuove tendenze. Grazie alla partecipazione di ospiti speciali, esperti ed influncer del settore, ICFF Moda presenterà un'analisi approfondita di come le marche italiane stanno plasmando l'industria cosmetica mondiale.

Per ICFF Letteratura, l’evento che ricorda il grande contributo di poeti e romanzieri italiani nella letteratura mondiale, viene celebrato quest’anno Gabriele D’annunzio, con la proiezione del film Il cattivo poeta. Inoltre, in occasione delle celebrazione del centenario dantesco, il festival presenta anche il capolavoro del cinema muto italiano, Inferno, del 1911, con un accompagnamento musicale dal vivo.

Infine, in seguito alle recenti scuse del primo ministro canadese Justin Trudeau ai tutti gli italo-canadesi internati durante la seconda guerra mondiale, l'Icff, in collaborazione con la Cibpa (Canadian Italian Business Professional Association), presenta Piazza Petewawa di Rino Noto. Il film ripercorre la storia di questo tragico evento fino alle scuse di diversi primi ministri alla comunità italiana in Canada. La visione di questo breve documentario è accompagnata dalla proiezione di Bond of Strangers, un documentario storico del 2015, prodotto e diretto da Max Fraser, che racconta un percorso di 300 chilometri di dieci canadesi attraverso le montagne della Sicilia in onore dei soldati canadesi che hanno combattuto durante la Seconda guerra mondiale.