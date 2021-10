Italy For Movies cambia pelle

Presentato oggi al MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (13- 17 ottobre), il restyling di Italy for Movies (www.italyformovies.it) il portale di MiC-DGCA (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura), realizzato da Cinecittà in collaborazione con l’associazione Italian Film Commissions, dedicato alle location italiane e agli incentivi nazionali alla produzione audiovisiva. Rinnovato completamente per rendere il patrimonio culturale italiano più vicino al mondo del cinema, delle serie tv e dei videogame, Italy for Movies è un sito web, disponibile in italiano e in inglese, dove trovare tutte le possibilità e le facilities per girare nel nostro paese, restare aggiornati sulle ultime notizie del settore, e al contempo scoprire il set ideale in cui ambientare qualunque storia.

Dal 2019 il progetto si è dotato anche di una app, anch’essa in italiano ed inglese, dall’interfaccia semplice e intuitiva e dal doppio accesso: rivolto a cine-turisti e operatori cinematografici, che permette di geolocalizzarsi su mappa e vivere un’esperienza personalizzata, alla scoperta dei più bei film girati nei paraggi, e delle migliori location senza dimenticare le possibilità di finanziamento disponibili nell’area.

Ora il nuovo Italy for Movies rende gli utenti protagonisti della navigazione: registrandosi al sito, è possibile accedere alla propria area riservata dove salvare, per archivio o navigazione successiva, i contenuti preferiti. Riviste e rinnovate le modalità di utilizzo del sito da parte degli addetti ai lavori, registi e produttori in cerca di set e finanziamenti che potranno beneficiare di funzionalità di ricerca più semplici e intuitive nelle sezioni “Bandi” e “Location”.

La navigazione tra le località in catalogo, articolata sulle specifiche esigenze degli operatori, può avvenire tramite una doppia tipologia di ricerca: libera, con inserimento di un luogo o di una parola chiave, o avanzata, attraverso la selezione di una serie di filtri e categorie dinamiche. I risultati possono essere visualizzati sia su mappa che in lista, e in ogni momento, in base alle specifiche esigenze, è possibile passare da una modalità di visualizzazione all’altra. Ciascuna scheda location contiene informazioni tecniche, localizzazione su mappa, contatti della Film Commission di riferimento e collegamento a tutti i bandi disponibili per girare in quel territorio, ribadendo così una delle caratteristiche fondanti di Italy for Movies, permettere agli utenti, in un unico sito, di orientarsi facilmente nel sistema di finanziamento italiano alla produzione.

Importanti novità riguardano anche la parte dedicata a cinefili e appassionati di cine-turismo con la sezione “Itinerari”, dove creare un percorso personalizzato muovendosi tra le location di film, serie e videogame, proprio grazie alla sezione “Film, Serie TV & Game”, con cui scoprire e visitare i luoghi in cui le opere sono state girate. E per chi non abbia una meta prestabilita è possibile affidarsi ai suggerimenti di viaggio di Italy for Movies, raccolti in 20 itinerari cine-gastronomici, uno per regione, dove il rapporto tra cinema italiano e cucina è esplorato attraverso curiosità, storia delle cucine regionali, e sorprendenti video-ricette realizzate con i materiali dell’Archivio Storico Luce.

Per avere un assaggio è possibile sbirciare i percorsi dedicati a Emilia-Romagna - “Prima della rivoluzione gli anolini” https://bit.ly/3arVFAk Marche – “Ossessione! Involtini, capitone e brodetto anconetano” https://bit.ly/3v5F7Yz e Puglia - “C'era una volta la Puglia dei Basilischi” https://bit.ly/3BGi8G0

Italy for Movies è la mappa digitale sempre più completa per scoprire l’Italia da film.