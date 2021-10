Anni da cane, un commedia teen con una canzone inedita di Achille Lauro

Appare a una festa di compleanno, per pochi secondi nel ruolo di se stesso. Ma oggi alla Festa del Cinema di Roma, durante la presentazione per Alice nella città alla stampa del primo film italiano Amazon Original, Anni da cane, tutte le attenzioni erano per lui, Achille Lauro. Per il film, su Prime Video dal 22 ottobre, ha anche scritto e interpretato un nuovo singolo, Io e te.

Anni da cane è una teen comedy di formazione, diretta da Fabio Mollo, con protagonista Aurora Giovinazzo, presto nei cinema anche in Freaks Out, insieme a Isabella Mottinelli, Federico Cesari e Luca Maria Vannuccini. La storia è quella di Stella, un’adolescente impacciata che vive nel suo mondo, a cui non manca certo l’immaginazione. Un incidente automobilistico le cambia la vita, tanto da convincerla che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani. Sta per compiere 16 anni, che per i suoi calcoli sono quindi più di 100. Ha fretta quindi di fare una serie di cose prima che sia troppo tardi, e stila una lista per l’occasione. In suo aiuto i migliori amici, Nina e Giulio, mentre l’affascinante Matteo, timido come lei, potrebbe essere il primo vero e grande amore.

Fabio Mollo ha raccontato la sfida di mettere in scena l’universo di questo gruppo di adolescenti. “Per me rappresentava un triplo salto mortale. Ero terrorizzato all’idea di avere la responsabilità del primo film italiano Amazon Original. Sono partito però da una sceneggiatura che mi ha molto colpito, con dei dialoghi accurati e personaggi credibili e interessanti. Il mondo di Stella è psichedelico, i suoi sogni diventano realtà, il che è già un bellissimo omaggio al cinema. Molte cose mi hanno fatto sentire davvero vicino al personaggio di Stella. La commedia e il dramma si sovrappongono in molte occasioni, tenerli insieme era un rischio. Abbiamo selezionato un cast davvero bello, siamo stati inclusivi e non ci siamo posti limiti. Per tre settimane ci siamo chiusi in un hotel per provare, il che ha aiutato a creare poi il clima giusto. Si sono sempre supportati a vicenda, i ragazzi. Una delle cose di cui vado più fiero”.

Un momento entusiasmante, per Aurora Giovinazzo, pieno di felicità, “ma anche di ansia”, come ha dichiarato. “Come per Stella, non mi piace tutta questa responsabilità addosso, ma se porta soddisfazioni così grandi, allora mi rende felice. Sono un’attrice, e una ballerina, e cerco sempre stimoli nuovi. All’inizio non è stato facile, cercavo Stella senza trovarla. Poi verso l’inizio delle riprese qualcosa ha fatto click, quando ho deciso di essere il più possibile me stessa, senza freni, pronta a correre e pensare come lei. In fondo soffre di ansia, un sentimento universale, uno scudo che usiamo per proteggere le nostre certezze. Stella è insicura in ogni singola situazione, non si sente mai a suo agio, ma grazie anche ai suoi amici e all’amore le cose cambieranno”.

Elegante e, al solito, carismatico, Achille Lauro ha detto di aver cercato di interpretare al meglio lo stato d'animo della protagonista, nel suo lavoro musicale per il film. "La storia è stata il punto di partenza, sono grato che Amazon abbia pensato a me. Un lavoro creativo prevede sempre la proiezione nella realtà di un'idea, di qualcosa che ti ronza in testa. La realizzazione più coerente possibile, che sia per un film o una canzone. Non escludo niente, mi piace sempre provare cose nuove, ma il cinema è una cosa seria, lo lascio a chi è preparato per fare l'attore. Mi metto comunque sempre alla prova, ho scritto due libri e lavorato alla regia di due documentari, ancora inediti. Mi piacerebbe dirigere un film. Quello che posso dire ai ragazzi è che chi raggiunge il successo è qualcuno che ha fallito molte volte".