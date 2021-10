Alla Festa la storia di Maria Bergamas, madre d'Italia

Alla Festa del Cinema, nella giornata di chiusura che vede protagonista Chloe Zao con il suo film Marvel The Eternals, c’è anche il docufilm La scelta di Maria, diretto da Francesco Micciché e prodotto da Gloria Giorgianni, in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia e Cinecittà con il patrocinio del Ministero della Difesa. L’iniziativa ha il supporto anche della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismo FVG.

Il lungometraggio è ispirato alla storia di Maria Bergamas, conosciuta anche come ‘madre d’Italia’, in quanto madre del Milite Ignoto. La Bergamas fu selezionata come rappresentante per piangere la morte del figlio, caduto durante la Prima Guerra Mondiale, ma impossibile da identificare. Tra le bare senza nome giunte dal fronte, Maria ne scelse una, che simbolicamente divenne quella del figlio. Il corpo dell’anonimo soldato fu poi trasferito presso l’Altare della Patria a Roma, e quella bara è diventata quella del Milite Ignoto, di cui proprio quest’anno ricorre il Centenario. Il film andrà in onda il 4 Novembre in prima serata su Rai Uno, proprio in concomitanza con il centenario. Il progetto vedrà alternarsi filmati appartenenti all’Archivio dell’Istituto Luce, documenti ed altre testimonianze grafiche alla rievocazione in formato fiction.

E’ stato girato durante l’estate 2021 e le riprese si sono concluse ad agosto. La troupe ha lavorato tra il Friuli e la Capitale. A Roma si sono girati sia alcuni esterni che soprattutto gli interni, ricostruiti in studio. In Friuli i lavori si sono invece svolti particolarmente presso la città di Aquileia, che con la sua Fondazione ha partecipato alla produzione, e più in generale nell’area delimitata dall’Isonzo.

Affiancata da Cesare Bocci e Alessio Vassallo, Sonia Bergamasco – nota per aver interpretato Livia, la compagna di Montalbano - è Maria Bergamas, che sul ruolo ha dichiarato a ‘Il Corriere della Sera’: “Ho cercato di immaginare questa donna. Mi sono avvicinata a lei con immenso rispetto per la sua vicenda… Le chiesero di diventare la Madre d’Italia e lei accettò, incarnando quel ruolo con la più grande pietas possibile per una donna, anche se avrebbe preferito milioni di volte essere solo e soltanto la madre di suo figlio ancora vivo”.

"Le Celebrazioni per il Centenario del Milite ignoto - ha dichiarato invece il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino - rappresentano un avvenimento fondamentale per la storia della nostra città. L'Amministrazione comunale sta lavorando dal 2019 su importanti progetti di recupero, restauro e valorizzazione nazionale di alcuni luoghi simbolo, quali il Cimitero degli Eroi e la già Stazione Ferroviaria con l'obiettivo di conferire la giusta dignità a questi monumenti, emblematici di un periodo di un gran valore storico per l'Italia intera. Tutte le iniziative e gli eventi collaterali di carattere storico e culturale, che abbiamo in calendario in questi giorni, testimoniano anche il lavoro virtuoso e sinergico di tutta la rete territoriale di Enti e associazioni che si è attivata in vista di queste celebrazioni".

Curiosità, anche Vassallo ha recitato nella saga di Montalbano, e precisamente nel prequel sulle avventure del Commissario da giovane.

La diretta sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play contemporaneamente alla messa in onda televisiva. Subito dopo il docufilm si potrà recuperare sempre su Rai Play alla pagina dedicata alla fiction in versione streaming on demand.