Torino Short Film Market: edizione ibrida in 5 sezioni

Il Torino Short Film Market - unica manifestazione dedicata al cortometraggio, oltre al Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand ad aver vinto dal 2019 il bando di Creative Europe - MEDIA “Markets & networking”– è il principale mercato della forma cinematografica breve esistente in Italia.

La sesta edizione, a Torino e online, dunque in forma ibrida, dal 29 novembre al 10 dicembre: on site nel capoluogo piemontese dal 1 al 3 dicembre presso il Museo del Risorgimento, il Circolo dei Lettori, Palazzo Cisterna e il Museo Nazionale del Cinema.

I progetti sono 35, selezionati fra quelli ricevuti da 23 Paesi fra cui Filippine, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Israele, URSS e Grecia, e le 5 sezioni dell’edizione 2021 sono:

Short Comedies - sessione di pitching per progetti internazionali di commedie brevi. 5’ per presentare il progetto. Dopo la presentazione seguiranno gli incontri con i decision maker.

XR Stories - pitch di coproduzione internazionale di contenuti di realtà virtuale narrativa. Lo story telling è al centro dell’attenzione di VR Stories, dove in 5’ i creators o produttori selezionati dovranno presentare i propri progetti.

Distributors Meet Buyers - sessione di pitching per rappresentanti di Compagnie di Distribuzione. I partecipanti selezionati avranno 5’ per presentare il loro Catalogo di Distribuzione.

Oltrecorto - sessione di pitching per registi e/o sceneggiatori. I partecipanti selezionati avranno 5’ per presentare il loro progetto di Film di Lungometraggio o Serie TV basato su un cortometraggio precedentemente completato.

Pitch Your Fest! - sessione di pitching per organizzatori di Festival che prevedono Cortometraggi in programma. I partecipanti selezionati avranno 5’ per presentare il loro evento festivaliero.

Il programma prevede market screenings online, un fitto calendario di incontri di networking e vari panel; questa edizione può contare anche su varie novità: il premio promosso da Rai Cinema per l’acquisto di un contenuto XR per un valore di 3.000 €; il pitch You Only Pitch Twice con 5 progetti provenienti da Cannes Court Métrages, Baltic Pitching Forum, ShorTS - Maremetraggio, Lago Film Festival - Premio Rodolfo Sonego e Balkan Film Market e TSFM Word-Frame: pitch conclusivo del workshop Word-Frame con dei progetti selezionati nei precedenti workshops dell’anno (Sardegna, Vallee d’Aosta e Svezia).

Gli obbiettivi principali del TSFM sono: sviluppare un mercato del cortometraggio ancora più sinergico e integrato, che permetta uno scambio reciproco tra l’Italia e l’estero; favorire il dialogo tra il mondo del cortometraggio e quello del lungometraggio; sviluppare collaborazioni con partner tecnici ed istituzionali interessati ad investire su nuovi progetti XR e promuovere quelli già realizzati; favorire l’acquisto televisivo di corti italiani da parte di broadcaster stranieri e sostenere lo sviluppo dei talenti, così da aumentare la qualità generale del prodotto cinematografico corto.

Il TSFM è organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio nell’ambito di Torino Film Industry e sostenuto dal Ministero per la Cultura – DG Cinema, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da Italian Trade Agency, dal programma Creative Europe MEDIA per l’accesso ai mercati, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.