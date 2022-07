Domenico Procacci ospite d'onore a Visioni dal Mondo

"Più conoscenza, più coscienza" è il tema dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, che si terrà a Milano dal 15 al 18 settembre. Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming MYmovies. I luoghi 'fisici' del Festival sono invece il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà i documentari internazionali e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale.

Film d'apertura Due con di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, che sarà accompagnato dai campioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del documentario. Tra gli altri titoli Hotel Sarajevo di Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai Cinema. Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano è una serie in 4 episodi, che racconta, attraverso interviste, musica e materiali di repertorio, le vicende dei protagonisti del 'sound gigante'.

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, l'ospite d'onore con un incontro in programma sabato 17 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea) che racconta il team del tennis Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli.

La giuria del Concorso Internazionale è composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Bjork Jensen di Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. La giuria del Concorso Italiano Lungometraggi è composta dal regista Luca Lucini, dall'attrice Amanda Sandrelli e dal critico cinematografico Giancarlo Zappoli. La giuria del Concorso Italiano New Talent Opera Prima è composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi.

Visioni Incontra, la sezione Industry curata da Cinzia Masòtina, si terrà il 15 e 16 settembre. La sezione, rivolta ai soli accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development. Fuori concorso verrà presentato il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la partnership con l’evento bolognese. Il Festival è patrocinato, tra gli altri, dalla RAI, dall’Associazione 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. Tra i partner anche Cinecittà SpA.