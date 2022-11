Rome VideoGameLab all'insegna del Green e del Metaverso

Edizione all'insegna del green per il RomeVideoGameLab, giunto alla quinta edizione e dedicato a Naturale e MetaNaturale. Il festival del gaming si tiene anche quest'anno a Cinecittà, dal 3 al 6 novembre. E spetta proprio all'ad di Cinecittà Nicola Maccanico, alla conferenza stampa, lanciare l'iniziativa: "Il grande lavoro svolto dagli organizzatori del RVGL e da Giovanna Marinelli in primis consente a Cinecittà di assolvere in maniera sempre più strutturata al suo ruolo. Nei dodici mesi trascorsi dall'ultima edizione Cinecittà è cambiata molto, diventando sempre più un luogo all’avanguardia, in coerenza con il mondo dei videogiochi, un luogo dove immaginare il futuro. Tra i temi che ci interessano c'è ovviamente quello della sostenibilità, un tema che non è più solo etico ma anche di business, perché per chi produce il rispetto dell’ambiente è fondamentale. Cinecittà è carbon neutral e nel 2030 sarà a impatto zero". Maccanico ha sottolineato anche l'impegno per l'innovazione tecnologica, con il T18 che ha ospitato le riprese del nuovo film da regista di Angelina Jolie, e l'importanza della partecipazione del pubblico giovani al Game Lab. "Oggi i teatri sono pieni, popolati da artisti e maestranze e Cinecittà è tornata alla sua missione di luogo di produzione, ma rimane una zona anche aperta al pubblico ed è un piacere vederla popolata, come in questi giorni, dai ragazzi".

Proprio ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie sono dedicati laboratori di coding e le finali del Contest nazionale di educazione civica in Minecraft, mentre per i più piccoli sono pensati workshop su app videogame coding e laboratori scientifici. Per tutti c'è la guida di Wando, il virtual influencer che si può contattare via QR Code.

Gli appassionati di videogiochi troveranno una straordinaria “collezione” di retrogaming e arcade originali, ovvero i giochi che hanno fatto la storia.

A presentare il programma, nella sala Fellini di Cinecittà, Giovanna Marinelli, direttore editoriale, che ha parlato dell'impegno di Cinecittà e del festival per coinvolgere la città e ha ricordato i numeri dell'industria del gaming con 2 mld di fatturato nel 2021 (+2,90% rispetto al 2020), 160 studi con 1.600 addetti in prevalenza giovani, 15,5 mln di persone che giocano, ovvero il 35% della popolazione tra i 6 e i 64 anni.

Rai Cinema fa la sua parte con la mostra Cinema e NFT a cura di Simone Arcagni ed è presente con un corto virtuale su Nikola Tesla. Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e digital della società di Piazza Adriana, spiega: "Stiamo cercando di intercettare un pubblico che non è vicino al cinema italiano, la nostra mission è educare alle nuove tecnologie e il cinema usa sempre più questi universi, anche per distribuire le opere, come Warner che ha lanciato un proprio MovieVerse, dove si può accedere a contenuti extra della saga del Signore degli anelli".

Roberto Luongo, direttore generale ITA/ ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, parla di fare rete tra realtà come RomeVideoGameLab, MIA e MakerFaire. "Lo sviluppo dei videogame è parte integrante dell’industria di questo paese, noi portiamo gli sviluppatori italiani sui mercati internazionali come facciamo con altri comparti tradizionali, come la moda o il food. Qui al RVGL ospitiamo ad esempio 17 operatori stranieri".

Luigi Campitelli, direttore Direzione Operativa Spazio Attivo e Open Innovation, insiste sull'importanza di questa industria per la città e la regione", commentando gli investimenti del Lazio ad esempio con Zagarolo Game City.

Giorgio Catania, Developer Relations Manager di IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainement Association, ricorda come il tax credit per i videogiochi sia stato innalzato a 16 mln di euro, "E' un mercato B2C, ma molti studi si dedicano al B2B".

Arianna Timeto, Trade Marketing & Brand Communication @Acer Italy, espone l'impegno della sua società, partner tecnico della rassegna, per la sostenibilità.

Il programma del festival dà risalto alle connessioni tra gaming e ricerca scientifica con un forte coinvolgimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR con i suoi diversi istituti e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova tra i protagonisti degli eventi. Non mancano il fashion con esperienze immersive e l’agroalimentare con laboratori sensoriali e videogiochi di fattoria in cui sperimentare l’agricoltura 5.0, le biotecnologie così come l’utilizzo dei robot alla ricerca di un modo nuovo e intelligente per usare le innovazioni e le interazioni tra uomo e macchina.

Il RVGL farà da cornice alla Prima Lega Scolastica E-sports che mette insieme il mondo della scuola superiore di secondo grado con gli sport elettronici. Tra le molte altre novità di quest’anno la presenza di Barbascura X, youtuber (ma anche chimico e scrittore), popolarissimo tra i giovani, intervistato dal giornalista Emilio Cozzi; la prima esibizione a Roma della musicista irlandese Chipzel che insieme a Kenobit proporrà bitpop e chiptune utilizzando un semplice Game Boy; lo show “Moviemania” dedicato alle più belle colonne sonore della storia del cinema e del mondo dei videogiochi; il “Conciorto“ che unisce tecnologia e natura con l’autore Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris che fanno risuonare gli ortaggi, e la partecipazione del professor Telmo Pievani. Ampio spazio per le proposte finalizzate all’empowerment femminile attraverso la presentazione di un videogioco che promuove le materie scientifiche, un panel dal tema "Donne nel Metaverso" e un numero speciale della Collana di fumetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche dedicato alla matematica iraniana Mirzakhani Maryan. Come ogni anno una sezione di RVGL sarà riservata alla promozione degli sviluppatori italiani che incontreranno realtà istituzionali ed economiche italiane e internazionali. Quest’anno al B2B, grazie alla partnership con l'ICE Agenzia è stata organizzata una missione in Italia di operatori esteri provenienti dai più promettenti mercati internazionali. Ci saranno complessivamente 40 buyer di cui 21 internazionali provenienti da Africa, Medio Oriente, Europa e Asia, interessati a conoscere e sperimentare gli applied games come strumenti di formazione, conoscenza, opportunità comunicativa, per raggiungere i pubblici più giovani che non seguono i canali tradizionali. Best Applied Game è il premio organizzato in collaborazione con IIDEA che verrà assegnato al miglior applied game italiano pubblicato nel 2021. I finalisti e il vincitore verranno selezionati da una giuria di esperti composta da Andrea Dresseno, Luca Roncella e Rosy Nardone. Parte degli incassi sarà devoluta all'Associazione Peter Pan (www.peterpanodv.it), impegnata dal 1994 ad aiutare le famiglie di piccoli malati oncologici.

L'evento è prodotto da Cinecittà in collaborazione con IIDEA (l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia) con il patrocino del Comune di Roma, Aeronautica Militare, che compie cento anni nel 2023, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Italiano di Tecnologia, e con il sostegno di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma. Per dettagli: www.romevideogamelab.it