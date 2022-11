‘I racconti della domenica’, la buona politica di un uomo comune

“Sentivo in tv Paolo Giordano dire che siamo abituati a una classe politica che tende a guardare il futuro con le spalle girate. Ecco, la cosa più bella del mio personaggio è che si tratta di un politico che guarda solo avanti e si preoccupa degli interessi comuni, non di quelli personali”. Parola di Alessio Vassallo, protagonista de I racconti della domenica di Giovanni Virgilio, parabola umana e politica di Francesco Giuffrida (nome di fantasia per un personaggio realmente esistito) attraverso 40 anni di storia siciliana e italiana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro.

Prodotto da Movieside Cinematografica con Rai Cinema con il contributo del MiC e con il sostegno della

Sicilia Film Commission e scritto dal regista con sua madre Manuela Gurgone e con Marco Spagnoli e Luca Arcidiacono, il film – in circa 50 sale dal 10 novembre con Movieside Distribution – parte dall’infanzia di Francesco, mandato a studiare in collegio con i soldi del papà, emigrato in America per far sopravvivere la famiglia. Il ragazzino siciliano dimostra da subito di essere brillante, come è evidente anche a Don Peppino, ovvero Nino Frassica nei panni del saggio istitutore che lo protegge dalle bombe e da punizioni troppo severe. Una volta cresciuto, Francesco si interessa di politica e diventa presto sindaco - eletto con la DC - del paesino di Montesoro (nome fittizio per il comune in provincia di Messina in cui è realmente avvenuta la storia). Lì farà una rivoluzione, portando luce, acqua, scuole e stalle sociali e guadagnandosi la stima dei concittadini - che lo avrebbero rieletto per diversi mandati, nel corso di 20 anni - e l’attenzione delle alte sfere della Democrazia Cristiana, interessata al suo bacino di voti. Nonostante pressioni e minacce più o meno velate, resterà saldo nelle sue convinzioni, rifiutando le sirene del potere, fino a morire proprio nel giorno in cui termina il suo ultimo mandato da primo cittadino.

“Questo film nasce in casa – dice il regista, che ci lavora dal 2018 – noi siciliani abbiamo tradizioni folkloristiche, come quella di riunirci la domenica intorno a un tavolo e raccontarci storie. Da quando avevo quattro anni mi è stata raccontata questa storia di un uomo che ha dedicato la vita ai concittadini, rinunciando a privilegi e cariche istituzionali”. Quell’uomo era suo nonno Francesco Gurgone, le cui foto compaiono sui titoli di coda ma il cui nome, per pudore e umiltà, il regista e sua madre co-sceneggiatrice non volevano rivelare. “Perché questo non vuole essere un film biografico, ma la vicenda di un uomo comune e una storia di buona politica in un momento in cui gli uomini per bene, in politica, non hanno spazio”, sottolinea Virgilio. “Il mio Francesco non ha mai dimenticato da dove veniva, mentre di solito la politica annebbia la mente e ci si dimentica da dove si è partiti”. Non è d’accordo Vassallo, che in passato è stato tra i protagonisti dei film dedicati a Libero Grassi e Graziella Campagna: “Anche nella politica di oggi ci sono tante persone per bene. La politica è come la religione, c’è da troppi anni e ci crediamo sempre”. Accanto a lui nel cast, Stella Egitto nel ruolo della moglie Maria, “una donna di poche parole ma di presenza e coraggio”, Emmanuele Aita in quello del suo amico “Lucignolo” Ture, il già citato Nino Frassica e Paolo Briguglia nei panni del fratello prete. Tutti insieme per raccontare la storia di un uomo convinto – sulle orme di Don Sturzo – che "non è la politica che dà all’uomo, ma l’uomo che dà alla politica” e di una persona che, “siccome non ha avuto un padre, voleva fare il padre di tutti”, come si dice nel film. I racconti della domenica è stato girato a Serra San Bruno in Calabria e Castiglione di Sicilia (Catania), le musiche sono firmate da Michele Josia.