Franco Bixio: “le musiche di ‘Lotta Continua’ per rivivere la storia”

Il Torino Film Festival, con la sua 40ma edizione diretta da Steve Della Casa, è stata un’occasione per tornare indietro in un periodo storico formalmente conclusosi proprio nell’anno di inaugurazione della kermesse: gli anni di piombo. Tra i tantissimi prodotti presentati nelle diverse sezioni, si è fatto sicuramente notare Lotta Continua, l’ambizioso progetto di Tony Saccucci, prodotto da Verdiana Bixio per Publispei con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari e Rai Play.

Il viaggio che ripercorre l’esperienza politica di Lotta Continua, vanta un elemento che spicca tra gli altri e verso il quale è stato fatto un grande lavoro di ricerca: la colonna sonora. L’accompagnamento musicale curato da Franco Bixio, CEO del Gruppo Editoriale Bixio, infatti, vanta una grande quantità di musiche composte dai migliori compositori di colonne sonore degli anni ’70, riuscendo così a fare immergere lo spettatore nell’atmosfera del periodo storico in questione. Immagini e musiche d'archivio si fondono alla perfezione in un quella che diventa una vera e propria macchina del tempo.

“Ringrazio la Rai per avere riscoperto la memoria. – dichiara Franco Bixio - Per il commento musicale avevamo due strade: musiche nuove con autori che si esprimessero guardando le immagini, come normalmente avviene, ma aveva il rischio di apparire molto didascalica, oppure l’opzione che ho proposto io e che poi è stata accolta, ovvero usare musica di repertorio, prendendo dal nostro catalogo che è storicamente noto per i film degli anni ’70, quindi perfetti per il sound di quel periodo. La colonna sonora porta dunque le firme di grandi autori dell’epoca: Rustichelli, Gaslini, Morricone, Maderna, c’è anche un mio brano. Abbiamo cercato di non essere invadenti, ma di raccontare anche attraverso la colonna sonora uno spaccato della nostra storia italiana. Mi piacerebbe pensare che quando sarà disponibile su Spotify, la colonna sonora ti possa far rivivere quel periodo della storia e del cinema italiano. Guardarlo per me è stato anche istruttivo, io già lavoravo in quell’epoca e ho scoperto quanto mi può essere mancato quel periodo di rivoluzione”.

Il progetto di Lotta Continua si declina in due formati: una docu-serie in quattro episodi da 35 minuti ciascuno, che verranno caricati ogni lunedì su Rai Play a partire dal 4 dicembre, e il documentario cinematografico presentato a Torino, che andrà in onda venerdì 13 gennaio in prima serata su Rai Tre.

