#SERIAMENTE: serie che fanno sul serio

Negli ultimi giorni un divertente spot di Netflix sottolinea come, durante la settimana di Sanremo, tutto si fermi, anche il mondo delle serie tv. Aggiungiamo il fatto che nell’ultimo periodo l’attenzione del grande pubblico sia tutta rivola verso titoli colossali come The Last of Us, ed è subito chiaro che in questa finestra di consigli seriali non troverete di certo prodotti destinati a lasciare il segno nella storia. Tuttavia, anche in questa occasione, non bisogna sottovalutare l’incredibile fertilità che offre il sottobosco delle piattaforme in streaming.

Black Out - Vite sospese - Raiplay

Si è appena conclusa con successo la programmazione in prima serata su Rai Uno della prima stagione di Black Out – Vite sospese. L’avvincente serie thriller con protagonista Alessandro Preziosi ha convinto un po’ tutti, tanto che si sta già parlando di una seconda stagione. Giovanni è un broker finanziario da poco vedovo che si trova in una baita in Trentino per una vacanza con i suoi due figli. Presto però scopriremo che nasconde un segreto: in realtà è il fratello di un efferato boss mafioso e, pur avendo cambiato identità, è ancora legato alla propria famiglia d’origine. Tutto si complica quando, a causa di un blackout, resterà bloccato nella valle con un testimone di giustizia che conosce tutta la verità. Non perdete l’occasione di scoprire tutti i risvolti di questa serie ricca di colpi di scena: la trovate interamente disponibile su RaiPlay.



La ragazza di neve - Netflix

Netflix si affida ancora una volta ai talentuosi cineasti spagnoli per portarci una serie che sta appassionando tutto il mondo. Tratta dall’omonimo romanzo di Josè Castillo, La ragazza di neve racconta la storia del rapimento di una bambina durante la sfilata dei Re Magi di Malaga dal punto di vista di una giovane giornalista che si spende fin da subito per aiutare a risolvere il caso. La qualità più importante di questa mini-serie in sei episodi è la non linearità: la storia si dipana, infatti, su più piani temporali, per un mistero che richiederà un decennio per essere risolto.



Welcome to Wrexham - Disney+

Gli appassionati di calcio e cinema probabilmente sono già a conoscenza della storia raccontata in questa serie documentaristica: tutto inizia nel 2020 quando l’attore Rob McElhenney convince il divo – nonché imprenditore milionario - Ryan Reynolds ad acquistare una squadra di calcio semi professionale inglese dal passato prestigioso ma dal presente incerto: il Wrexham A.F.C.. I due decidono fin da subito di raccontare la loro avventura in un documentario, Welcome to Wrexham, che testimonierà i loro sforzi umani e professionali tesi a riportare la squadra tra i professionisti. La docu-serie prodotta da FX e disponibile su Disney+ convince per il suo valore aspirazionale – tipico del racconto imprenditoriale e sportivo – e, al tempo stesso, per la capacità di raccontare una piccola comunità gallese che vive per il calcio e che si fa esaltare dalla bellezza di un sogno dal carattere squisitamente hollywoodiano.



Cunk on Hearth - Netflix

Da un documentario a un altro, il più folle che possiate immaginare. Cunk on Earth è una serie che parodizza il genere del documentario storico “BBC style”, che in Italia è associato ai prodotti realizzati da Piero e Alberto Angela. Diane Morgan interpreta la dissennata conduttrice Philomena Cunk che nell’arco di cinque episodi avrebbe la pretesa di riassumere l’intera storia dell’umanità, viaggiando per il mondo e interpellando esperti di ogni disciplina. Tutto ciò che sappiamo della storia e della cultura viene ribaltato in continui giochi grotteschi e no-sense, in cui la totale incapacità della protagonista emerge in tutto la sua esilarante follia. Se amate l’umorismo britannico non troverete niente di più spassoso: disponibile su Netflix.



1923 - Paramount+

Gli appassionati di Yellowstone avranno segnato in rosso la data del 12 febbraio sul calendario: è prevista per questo giorno, infatti, l’uscita italiana su Paramount+ di 1923, prequel dell’acclamata serie western con Kevin Costner. Protagonisti di questa saga ambientata all’inizio durante la Grande Depressione nel Montana sono il mitico Harrison Ford e l’attrice premio Oscar Helen Mirren, nei panni dei coniugi Dutton, capostipiti della famiglia i cui destini abbiamo conosciuto in Yellowstone. Se già non siete invischiati nelle loro emozionanti avventure, 1923 è l’occasione per cominciare.



Mare Fuori - Raiplay

Per concludere parliamo di una serie che non ha bisogno di presentazioni: si tratta di Mare Fuori, una delle più grandi sorprese tra le fiction targate Rai degli ultimi anni. Con l’uscita su Raiplay della tanto attesa terza stagione non possiamo che consigliarvi di recuperare le prime due, disponibili anche su Netflix. Protagonisti di questa serie che appassiona principalmente gli adolescenti sono i giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, per un racconto che parla di amore e pulsione verso la libertà. Mare Fuori è diventato un piccolo fenomeno di costume di cui forse non sapevate di volere far parte.