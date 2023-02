Colapesce e Dimartino fanno splash al cinema

La primavera della mia vita, uscita evento con Vision Distribution dal 20 al 22 febbraio, segna il debutto nel lungometraggio di Zavvo Nicolosi, regista che ha a lungo collaborato con la coppia artistica di cantautori Colapesce e Dimartino – al secolo Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino – in una lunga serie di videoclip, spesso dei veri e propri film. Zavvo Nicolosi, con il collettivo “Ground’s Oranges” firma infatti negli anni numerosi videoclip, contraddistinti da uno stile unico e molto originale, mentre nel 2013 inizia a collaborare con Colapesce che qualche anno dopo gli farà conoscere Dimartino: “Nel 2019 – racconta il regista alla presentazione del film – decidono di fare un disco assieme e, per la prima volta, invece di video musicali promozionali e in totale controtendenza, vogliono realizzare dei veri e propri cortometraggi recitati. All’inizio sono scettico ma poi mi lascio coinvolgere, al tempo non sapevo ancora che quello era l’inizio di tutto”. Perché ancora prima di scrivere I Mortali, il loro primo album insieme, Colapesce e Dimartino raccontano che “il nostro grande sogno era fare un film. Ci abbiamo lavorato durante il tour, raccoglievamo idee e prendevamo appunti sul telefono. Poi le abbiamo sviluppate insieme al regista Zavvo Nicolosi". Che conferma: “Qualche giorno dopo Sanremo 2020 con il successo di Musica leggerissima ricevo una telefonata da Antonio e Lorenzo. Mi dicono che vogliono fare un film on the road ambientato in Sicilia”. Così, affiancati dallo sceneggiatore siciliano Michele Astori durante la pandemia si ritrovano a lavorare ognuno da casa "in lunghe, faticose ma esilaranti sessioni su Skype. Tra noi quattro si crea una bella alchimia e in men che non si dica la sceneggiatura è pronta”.

Nasce La primavera della mia vita (il cui primo titolo era Mandorlo amaro che già fa capire il tono ironico e surreale di tutta l’operazione) prodotto da Wildside e Vision Distribution e coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e Prime Video. Colapesce e Dimartino sono protagonisti d’un viaggio rocambolesco, surreale e poetico, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali, grazie anche alla coproduzione dell’etichetta discografica Sugar che esordisce nel lungometraggio dopo il doc Caterina Caselli - Una vita, cento vite, con Madame, Brunori Sas e anche un autoironico Roberto Vecchioni. Nel film, dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Di Martino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. A fare da tramite la loro eccentrica agente Stefania (Stefania Rocca). Insomma si tratta, proprio come bene riassumono i due protagonisti che naturalmente hanno scritto anche la colonna sonora, di “un road movie sull’amicizia. Una via di mezzo tra Jodorowsky e Franco e Ciccio, in una Sicilia che volutamente abbiamo scelto fosse inconsueta”.

Nel film risuona anche il loro brano di Sanremo 2023 Splash che, un po’ a sorpresa, non è entrato nella cinquina finale. Colapesce e Dimartino sono infatti arrivati decimi (ma hanno vinto il premio della critica e quello della sala stampa) e, chissà quanto profeticamente, hanno inserito nel film una battuta proprio sul festival della musica: “Siamo troppo giovani per essere delle vecchie glorie e troppi vecchi per essere degli esordienti". Commenta ironico Colapesce: “Quaranta anni è una strana età per il pop. Non siamo né Madame né Iva Zanicchi. Siamo più da reddito di cittadinanza. C'è una dicotomia continua tra quello che vuoi fare e come lo vuoi fare e il non perdere di vista quello che succede intorno a te. Una via di mezzo tra autotune e autosega".