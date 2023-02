'Incastrati 2', Ficarra e Picone tornano su Netflix: "poi ci diamo all'horror"

Ficarra e Picone sono più incastrati che mai nella seconda e ultima stagione della serie TV Netflix in arrivo il 2 marzo. Incastrati 2 è un vero upgrade, naturale prosecuzione della storia e potenziamento dei temi proposti dal duo comico nel loro esordio seriale. Ai mafiosi siciliani si uniscono i malavitosi stranieri, la serie crime tanto amata da Salvo ("The Touch of the Killer") si espande nel prequel ("The look of the killer") e così prosegue la scanzonata satira sul rapporto tra storie e realtà.

"Prendiamo in giro tutto, prima noi stessi". Anche Incastrati 2 è uno sguardo comico sulla Sicilia e l'Italia. Attenzione a sottovalutarli, perché Ficarra e Picone ridono - e fanno ridere - mentre raccontano importanti pezzi di verità. Nella serie, Salvo e Valentino vengono sequestrati da un latitante ricercato da anni ma nascosto a pochi metri da dove è sempre vissuto. Echi non previsti del presente. "Nella prima stagione padre Santissimo diceva che ora dobbiamo tenere la testa bassa perché sappiamo che la gente prima o dopo dimenticherà. Con la serie vogliamo parlare della lotta alla mafia perché non ci dimentichiamo mai che ci sono ragazzi nati dopo le stragi, quindi non va dimenticato quanto successo", fa notare Picone. "Le battute sulla Mafia le scrive tutte lui, è cattivissimo", risponde Ficarra indicando il collega con cui a ottobre celebrerà 30 anni di carriera.

Troppo presto per parlare di addi o rallentamenti: l'esordio seriale di Incastrati, scritto e diretto dai due, è solo l'ultimo tassello di un periodo importante. Il loro film record di incassi, Il primo natale, è di soli tre anni fa, mentre sono tra i protagonisti de La Stranezza, diretto da Roberto Andò e pellicola italiana più vista da marzo 2020. "A noi interessano le storie", riflettono, "e più una cosa è strana più ci piace: ora usciremo a Natale con un nuovo film ma magari poi facciamo un Horror, o un film di fantascienza!".

Nel cast di Incastrati 2 tornano Marianna di Martino e Anna Favella. Assieme alla madre protettiva di Valentino conquistano maggiore centralità e realizzano una vicenda più corale della precedente. I toni, forse anche le vicende, seguono il solco lasciato, ma come avevano promesso "Il finale della seconda stagione rivelerà il progetto iniziale".