9 marzo 2023, la rassegna stampa

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama delle notizie con cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo

IL BIF&ST 2023 GUARDA IN ALTO, PRESENTATO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Felice Laudadio, presidente del Bif&st - Festival del cinema di Bari, ha incontrato la stampa al Teatro Petruzzelli per presentare temi, anteprime e ospiti della nuova edizione. Il Festival avrà luogo dal 24 marzo all'1 aprile e vedrà avvicendarsi anteprime importanti, come per il nuovo film di Salvatores, o l'ultima opera di Ben Affleck. Jafar Panahi, riporta 'La Repubblica', sarà presidente di giuria onorario. Un gesto di vicinanza al regista iraniano, a cui si aggiunge la giornata di solidarietà per i cineasti perseguitati dal regime, il 28 marzo.

DANTE FERRETTI: "QUANDO FECI VEDERE CINECITTÀ A SCORSESE"

Lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti si racconta a 'Famiglia Cristiana' in occasione del Festival europeo della scenografia Prima scena nelle Marche, di cui è direttore artistico. Dalle prime esperienze all'arrivo a Hollywood, "Scorsese si accorse di me e mi mandò a chiamare a New York per L'età dell'innocenza". Poi venne Gangs of New York, girato a Cinecittà grazie all'insistenza di Ferretti, che convinse Scorsese a ricostruire a Roma la sua Grande Mela: "vide Cinecittà e si convinse che era il posto giusto".

SULLO SCHERMO VINCE UN'ABBUFFATA PERENNE

Federico Pontiggia firma per 'Il Fatto Quotidiano' una panoramica del rapporto tra pubblico e racconto del cibo su schermo. La "grande abbuffata perenne" si divora con gli occhi, perché "esecrata e cassata l'abbuffata alimentare, si accetta se non incentiva quella visiva, che prende il nome di binge watching". I tanti titoli cult chiamati a testimonianza di questo sottogenere - da Il pranzo di Babette ai classici comici della commedia italiana - ma sono nulla in confronto al tripudio di serie e film a tema cibo comparsi solo negli ultimi anni.

PIEMONTE: NUOVO DISTRETTO DEL CINEMA

Paolo Morelli su 'Corriere Torino' riporta i dati presentati da Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte, in relazione all'anno 2022: "testimoniano il grosso lavoro fatto, con 217 produzione sostenute lo scorso anno e l'assegnazione di 760 mila euro a 58 progetti". 12 le serie TV, tra cui La legge di Lidia Poet, di cui è atteso l'annuncio della seconda stagione. "Sta nascendo un distretto del cinema senza precedenti", ha dichiarato Manera.

SIGOURNEY WEAVER: "QUEI DUE FILM CON GUADAGNINO"

Nicola Santini su 'L'identità' intervista Sigourney Weaver. Tra ricordi dei primi anni e bilanci della lunga carriera, l'attrice si prende spazio per qualche sogno: "Ho conosciuto Luca Guadagnino e mi ha chiesto di lavorare in un paio di suoi film". Uno non lo girò mai, l'altro non poté farlo. Ma come dice, "sappiamo tutti l'importanza del cinema italiano".

PRIMA SERATA CON IL COMMISSARIO RICCIARDI

Il ritorno de Il commissario Ricciardi in prima serata si aggiudica il 21,5% di share, al secondo posto Grande Fratello Vip. La fiction ambientata a Napoli negli anni '30, con Lino Guanciale protagonista, è giunta a una seconda stagione, il cui debutto ha raccolto oltre 4 milioni di spettatori.