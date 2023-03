28 marzo 2023, la rassegna stampa

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama delle notizie con cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo

IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A LILIANA CAVANI: "UNA SECONDA GIOVINEZZA"

‘la Repubblica’, ‘la Stampa’, il ‘Corriere della Sera’ e ‘il Tempo’ riportano la decisione del Cda della Biennale di Venezia su proposta del direttore Alberto Barbera: il Leone d'oro alla carriera dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica va alla regista Liliana Cavani. Un altro Leone alla carriera è stato assegnato all'attore honkongese Tony Leung Chiu-wai. Laura Zangarini sul ‘Corriere della Sera’ e Sara D’Ascenzo sul ‘Corriere del Veneto’ intervistano la grande maestra del cinema: “Bellissima notizia, una seconda giovinezza” – dice la Cavani. “Le donne e le ragazze possono fare tutto”.

FIORELLO-BARACCA E I CACCIATORI DEL CIELO

Su ‘la Repubblica’, il Giornale, il Tempo e molti quotidiani locali da nord a sud, nuovi articoli su I cacciatori del cielo, presentato ieri nella sede Rai di Viale Mazzini, corredati da interviste al protagonista Giuseppe Fiorello, che interpreta l’aviatore Francesco Baracca. Il docufilm, che andrà in onda domani su Rai1 per celebrare i 100 anni dalla nascita dell'Aeronautica militare italiana, è una produzione Anele in collaborazione con Aeronautica Militare, Rai Documentari e Luce Archivio.

L’ADDIO A MARESCOTTI

Andrea Scanzi su ‘Il Fatto Quotidiano’ e Luca Bottura su ‘la Stampa’ parlano di Ivano Marescotti, il grande attore romagnolo scomparso domenica pomeriggio all’età di 77 anni: il primo definendolo “attore ossimoro, il volto perfetto come cattivo e al tempo stesso gli occhi buoni”. Il secondo come “un uomo generoso ingordo, spiazzante”.

MINISERIE TV SU MESSINA DENARO, PARLA VALSECCHI

Sull’edizione palermitana de ‘la repubblica’ Irene Carmina intervista Pietro Valsecchi, produttore tv lombardo specializzato in fiction ispirate alla cronaca. La miniserie tv su Messina Denaro si intitolerà L’ultimo corleonese, due attori interpreteranno il boss giovane e poi 50-60enne, ma fino ad ora è noto solo il nome dell’attore che interpreterà il comandante dei Ros, Marco Bocci.

DANTE IN REALTÀ VIRTUALE

Sul ‘Corriere di Torino’ si parla del progetto multipiattaforma di Rai Cinema dedicato alla Divina Commedia: in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo, due cortometraggi - “Inferno” e il secondo capitolo completamente inedito “Purgatorio” - saranno disponibili su RaiPlay e Rai Cinema Channel e anche in versione VR, in speciali spazi di fruizione sul territorio nazionale.

MIA, AL BIF&ST IL FILM SUL REVENGE PORN

Il ‘Corriere della Sera’, ‘Avvenire’, ‘il Messaggero’ e il Tempo si parla di Mia, il film scritto da De Matteo con Valentina Ferlan e passato ieri al Bif&st, dedicato all’impotenza dei genitori di fronte al fenomeno del revenge porn e in generale agli abusi psicologici subiti in rete da ragazze e i ragazzi. Molte le interviste al protagonista Edoardo Leo, che ha il ruolo del padre della ragazza-vittima e parla di “un'esperienza umanamente e psicologicamente devastante”.