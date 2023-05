La rivoluzione del Taormina Film Festival: Indiana Jones e Khaby Lame

Dopo l'anteprima mondiale prevista a Cannes, l'ultimo film della saga di Indiana Jones e il nuovo film con Jhonny Depp faranno il loro debutto italiano al 69mo Taormina Film Festival. Lo ha dichiarato il neo direttore artistico Barrett Wissman, in occasione della Tavola Rotonda tenutasi al Ministero della Cultura per lanciare "La stagione del cambiamento", il titolo che identifica le attività inserite nel programma estivo 2023 della Fondazione Taormina Arte Sicilia. La Sovraintendente Ester Bonafede e il direttore artistico Beatrice Venezi hanno spiegato la loro visione per quella che considerano una vera e propria rivoluzione, con un programma multidisciplinare, tra prosa, lirica, danza e cinema, improntato alle grandi produzioni internazionali con un occhio attento alle nuove generazioni.

L'organizzazione del Taormina Film Festival, che torna ad essere a cura della Fondazione dopo oltre un decennio, si inserisce in questo "anno zero" di Taormina Arte con tutto il prestigio e il potere mediatico di una kermesse tra le più riconoscibili e apprezzate al mondo. "Abbiamo iniziato a realizzare il festival tre mesi prima del suo inizio - dichiara Wissman - questo è un anno importante per me perché questo è il mio 50mo festival da direttore. Taormina è una piattaforma dove possiamo fare cambiamenti nel mondo della cultura, questa è la cosa più importante. Per noi è fondamentale avere un pubblico nuovo, perché il pubblico è sempre più vecchio, questo è una sfida che dobbiamo superare".

In attesa della conferenza stampa in cui verrà presentato il programma ufficiale, Wissman ci regala alcune importanti anticipazioni, per un festival che si preannuncia estremamente ambizioso. "Ho cominciato a fare chiamate e tutti ricordavano lo splendore del passato di Taormina. Una delle prime mail che ho scritto è stata quella all'amministratore delegato di Disney Italia, Daniel Frigo. Abbiamo parlato dell'opportunità di avere l'anteprima italiana di Indiana Jones il quadrante del destino qui a Taormina. Un gioiello per la Fondazione e per il festival, in quanto avremo tutto il cast presente". Inoltre, nella sua settimana conclusiva, il festival ospiterà il film d'apertura dell'ormai prossimo festival di Cannes, Jeanne du Barry, diretto e interpretato da Maiwenn. Il film rappresenta il ritorno alla recitazione di Johnny Depp, che proverà a trovare uno spazio nel suo calendario per essere presente in Sicilia per l'occasione.

Ma, come già anticipato, Wissman vuole dedicare un'ampio spazio del suo festival alle nuove generazioni, cercando di intercettare il loro linguaggio. Fondamentale sarà, in tal senso, il coinvolgimento di figure molto popolari sui social network, attraverso delle prestigiose serate di gala - dette "Influential Shorts" - che si svolgeranno nella storica location del Teatro Antico di Taormina. "Volevo coinvolgere i giovani e il mondo dei social media, i modi nuovi di promuovere la cultura delle arti. Ho chiesto a diversi attori, registi e influencer di creare insieme una serata di cortometraggi con registi giovani. Abbiamo cominciato con Bella Thorne, che sta curando la serata, e il suo cortometraggio di 11 minuti. Poi ci saranno Nina Dobrev e l'influencer più grande del mondo, l'italo-senegalese Khaby Lame, che realizzerà un corto raccontando la storia della sua vita, dal Senegal all'Italia, lavorando in una fattoria e diventando chi è oggi. Lui, con i suoi 300 milioni di follower, farà il suo primo lavoro da regista qui a Taormina. Avremo anche la famosa attrice indiana Jacqueline Fernandez, che girerà un cortometraggio la prossima settimana a Cannes".

Un altro importante evento del festival è anticipato dalla direttrice di Taormina Arte, il Maestro Beatrice Venezi. "In occasione del 160mo anniversario di Gabriele D'Annunzio, proietteremo Cabiria con l'accompagnamento della musica dal vivo. Proprio in occasione dell'evento di inaugurazione del Festival del cinema, organizzeremo Pavorotti Forever, in cui si esibiranno Placido Domingo, Mario Biondi e tanti altri, in una serata in stile Pavarotti and Friends. Verranno proiettati degli spezzoni inediti di proprietà della Fondazione Pavarotti".