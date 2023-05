Borgonzoni: “linguaggio audiovisivo è strumento potentissimo per i giovani”

Il mondo del digitale offre infinite opportunità per le nuove generazioni ma nasconde, al tempo stesso, altrettante minacce. È questo il conflitto al centro dell’evento che si è tenuto oggi, venerdì 12 maggio, nel Teatro 1 – “Cinecittà@Lumina Studios”, a conclusione del progetto “La Realtà che non esiste – La Galassia digitale al servizio della Scuola”, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’iniziativa, realizzata da One More Pictures, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM, ha avuto come protagonisti 700 adolescenti che hanno dato prova di quanto hanno imparato sull’uso consapevole dei social network e delle nuove opportunità professionali del mondo digitale, per poi confrontarsi con artisti, creators digitali, attori, registi, esponenti del mondo delle istituzioni e dell’industria cinematografica.

“È davvero un grande piacere per me essere qui oggi. L’iniziativa – ha affermato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni – è l’occasione per mettere in risalto i risultati ottenuti dal percorso formativo intrapreso dai ragazzi grazie al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso per educare le nuove generazioni a un uso consapevole di uno strumento potentissimo qual è il linguaggio audiovisivo, ancora più potente se abbinato alle nuove tecnologie. Linguaggio e tecnologie entrati nella nostra quotidianità e che sempre più caratterizzeranno i mestieri del futuro, quelli legati espressamente al mondo del cinema ma non solo. Ecco perché è fondamentale che soprattutto i giovani ne conoscano a fondo punti di forza e criticità. Da qui, il cospicuo investimento di risorse stanziato dal MiC (ben 54 milioni di euro per l’anno scolastico 2022/2023), che rinnova il suo impegno su questo fronte: a breve – anticipa in conclusione il Sottosegretario – saremo infatti pronti con i nuovi bandi”.

Interrogata da un giovane partecipante, Borgonzoni ha aggiunto: “Nel fondo per il Cinema a l’Audiovisivo, a cui stiamo lavorando proprio in queste ore, stiamo facendo degli interventi legati a tutte quelle che sono le nuove tecnologie, tutti quelli che sono i nuovi linguaggi dei giovani e dei ragazzi. Vogliamo mettere in piedi un format, che inizierà al festival di Tokyo, che prevede una delegazione di giovani attori e cantanti da portare in giro per il mondo e creare un nuovo star system. Perché abbiamo dei grandissimi artisti e dobbiamo imparare a portarli in giro”.

“L’audiovisivo – ha sottolineato l’AD di Cinecittà Nicola Maccanico – svolge certamente anche una funzione educativa. Per raccogliere questa sfida è necessario che l’industria cinematografica continui a crescere e ad essere all’avanguardia. Il nostro settore, infatti, rappresenta sempre di più un’opportunità professionale per i giovani che abbiamo il dovere di coinvolgere come obiettivo primario”.

“Crediamo che sia determinante da parte del servizio pubblico – ha spiegato l’AD di Rai Cinema, Paolo Del Brocco – conoscere i linguaggi adoperati dalla tecnologia, dal digitale e dai social network per poterli utilizzare a vantaggio delle giovani generazioni, affinché siano protette dalle minacce presenti nel mondo digitale. Ma è necessario dare loro una formazione sulle nuove opportunità professionali che scaturiscono dal progresso e dai nuovi modi di comunicare”.

“Abbiamo svolto questo progetto nelle scuole con grande entusiamo e i ragazzi ce lo hanno restituito centuplicato – ha sostenuto Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures e ideatrice del progetto – Ringrazio la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione che ha reso possibile fondere le frontiere del digitale e dell’audiovisivo a sostegno dei ragazzi. Il nostro obiettivo - conclude la produttrice - è anche quello di introdurre i ragazzi alle conoscenze delle nuove tecnologie ed ai nuovi mestieri ad esse legati”.

A condurre l’evento il giovane attore Federico Ielapi (lo ricordiamo nel “Pinocchio” di Matteo Garrone) e l’attrice Mariasole Pollio che ha concluso l’evento con una sintesi del percorso svolto nell’anno scolastico 2022/2023: <<In questi mesi avete lavorato sulla consapevolezza dell’uso corretto dei social network, del digitale e della tecnologia, apprendendone i vantaggi e le nuove figure professionali. Avete imparato però anche a cogliere le minacce della rete, facendo attenzione. Questo progetto vi ha informato sulle regole del digitale per consentire di usare tutti gli strumenti in maniera consapevole>>.