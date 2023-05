Italy for Movies & Sky, insieme per valorizzare l'Italia dei set

CANNES - Annunciato a Cannes, all'Italian Pavilion, l'accordo tra il portale Italy for Movies e Sky Italia. Uno strumento per la promozione del territorio italiano a servizio dell’internazionalizzazione del nostro comparto audiovisivo che arricchisce il portale delle location e degli incentivi alla produzione Italy for Movies, promosso da MiC/DGCA e gestito da Cinecittà in collaborazione con l’associazione Italian Film Commissions. Sky Italia, che quest'anno festeggia i vent'anni di presenza in Italia, aprirà dunque una finestra esclusiva e inedita sul portale con sue produzioni ma anche con altri contenuti.

Per Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, la partnership offre "vantaggi reciproci e visibilità. Sky è un marchio fortissimo e tra le altre cose si sta lavorando anche a una serie di documentari che racconteranno tutte le regioni e andranno in onda su Sky Arte". E prosegue: "Il MiC sta facendo un importante sforzo per l'internazionalizzazione e per razionalizzare le attività. In questo ambito è da segnalare anche la collaborazione con l'ICE di Los Angeles che ha portato, attraverso il sito Italy meets Hollywood, a una crescita del 180% degli utenti americani in quattro mesi, con un traffico cresciuto del 196% e un +93% delle page view".

Nicola Borrelli, direttore generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ha innanzitutto ricordato Luciano Sovena, appena scomparso per poi addentrarsi nei temi dell'incontro. "È importante che operatori che hanno un peso nel nostro settore aiutino le strategie pubbliche finalizzate alla internazionalizzazione", ha detto il DG. Sottolineando come i dati siano talmente positivi da imporre una riflessione sulle risorse. "Nel 2917 avevamo meno di 100 mln di investimenti l’anno in arrivo dall’estero, nel 2022 abbiamo superato il miliardo. È merito di una strategia che mette a sistema misure, risorse e strategie, anche con il coordinamento delle Film Commission. Il governo italiano, nonostante qualche autorevole disinformato qui al Festival di Cannes, ha fatto tantissimo per il cinema. La congiuntura internazionale non sarebbe stata sufficiente senza l’apporto dei pubblici poteri e degli operatori illuminati. Ci sono altre potenzialità da raggiungere e lo faremo mettendo in campo un gioco di squadra con obiettivi ampi, tra questi il nuovo Film Distribution Fund rivolto agli operatori italiani che esportano". E Borrelli ha ricordato il conto aperto dalla DGCA per sostenere le zone alluvionate dell'Emilia Romagna.

Carmen Diotaiuti, responsabile operativo e vicedirettore Italy for Movies, ha illustrato il funzionamento del portale nato nel 2017. "2500 schede di location sono presenti oggi in collaborazione con le Film Commission e ci mostrano un’Italia sorprendente. Tra le novità più recenti di un progetto che si è sempre rinnovato nel corso degli anni, l'attenzione al Green e lo spazio riservato ai bandi e ai finanziamenti sia locali che nazionali e sovranazionali". Italy for Movies, oltre a rivolgersi agli operatori del settore, ha sviluppato una vocazione turistica con itinerari consigliati legati a film, serie tv e videogames ed è utile strumento per chi viaggia alla ricerca dei luoghi del cinema.

Margherita Amedei, Senior Director Cinema Sky Italia, ha parlato di "un progetto straordinario, ambizioso, che si rivolge a operatori di settore e al grande pubblico. Sky opera nel territorio italiano da vent’anni e ha fatto vedere in Italia e all’estero set straordinari, dalla Roma antica di Domina alla Roma contemporanea di Call My Agent all'Isola d'Elba di Barlume alla Genova di Petra. Attualmente Paolo Zucca sta lavorando al film Il Vangelo secondo Maria, girato in una Sardegna inedita, con luoghi che vanno dal bosco di Gadoni alla Tomba dei Giganti". E per i contenuti non originali fa l'esempio di The White Lotus di HBO: "lo abbiamo portato in Italia ed è diventato un volano per l’hotel siciliano dove si svolge e per gli attori coinvolti".

All'incontro, coordinato da Bruno Zambardino, responsabile Affari UE e coordinamento istituzionale Italy for Movies (Cinecittà/ DGCA MiC), era presente anche Marco Valentini, Head of Policy & Affari UE Sky Italia, che spiega: "Sky può essere strumento per portare il prodotto italiano di qualità all’estero, come accaduto con il nostro documentario Firenze e gli Uffizi che è andato in tutto il mondo con un ritorno economico importante".

Mentre Cristina Priarone, presidente Italian Film Commissions, ha sottolineato la presenza a Cannes di tutte le Film Commission, "la promozione per noi è molto importante e Italy for Movies ne è uno strumento fondamentale".