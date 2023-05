30 maggio 2023, la rassegna stampa

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama delle notizie con cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo.

ISA BARZIZZA, ADDIO ALLA ‘MUSA INSEPARABILE’ DI TOTÒ

Tutti i principali quotidiani riportano la notizia della morte dell’attrice Luisita Barzizza, in arte Isa, avvenuta ieri a Palau all’età di 93 anni. Maurizio Porro sul Corriere della Sera ripercorre la carriera in 55 titoli di successo dell’”ultima subrette italiana dei tempi d’oro”, mentre La Stampa titola l’articolo di Michela Tamburrino “L’irresistibile leggerezza di una fuoriclasse”.

BELLOCCHIO: IL TFF?, MI PIACEREBBE DIRIGERLO, MA NON HO TEMPO

Fabrizio Accattino su ‘La Stampa’ intervista il regista di Rapito, appena rientrato da Cannes, che stasera presenta il suo film in due sale torinesi. “Occorre adeguare i festival al presente” – dice Bellocchio parlando del TFF, di cui nel 2010 fu presidente giuria. “Sarei onorato di dirigerlo, ma il tempo è poco”. “Lo apprezzo per la missione in favore dei giovani, ma forse per mantenerne intatta la fisionomia bisognerebbe tornare all’antico” sostiene poi il regista rispondendo a Fabrizio Dividi sul ‘Corriere Torino’.

GIOVANNI DE LUNA, LA STORIA PIÙ DELLA MEMORIA NEL CINEMA DI KEN LOACH.

Su ‘La Stampa’ lo storico Giovanni De Luna mette a confronto l’opera di Ken Loach con quella della scrittrice Isabel Allende e del fotografo Uliano Lucas, “tre grandi, ognuno nel suo mestiere.” – scrive De Luna. “Per il regista britannico, che ha appena presentato il suo The Old Oak al Festival di Cannes – più che nella memoria è nella storia con le sue ricerche, i suoi archivi, i suoi documenti, che si annida la possibilità di combattere lo spaesamento di oggi”.

KIM ROSSI STUART E LE RIPRESE DEL GATTOPARDO A PALERMO

Sull’edizione palermitana de ‘la Repubblica’ Irene Carmina racconta le riprese effettuate ieri sera per la serie Netflix Il Gattopardo di Tom Shankland, con la città “piombata nel maggio del 1860” con le giubbe rosse dei garibaldini, i pali elettrici rimpiazzati da lampioni ad olio e dodici carrozze, una con a bordo Kim Rossi Stuart, cilindro in testa, nei panni del principe di Salina, che sfida un posto di blocco delle guardie borboniche.

I PAPI E I MEDIA, UN NUOVO LIBRO

L ‘Osservatore Romano’ recensisce il nuovo volume Papi e media. Redazione e ricezione dei documenti di Pio XI e Pio XII su Cinema, Radio e TV. L’articolo riporta anche le parole di Papa Francesco in una recente intervista dove definiva il cinema “un grande strumento di aggregazione che ha contribuito a ricostituire il tessuto sociale e un senso di comunità”

VIDEOCITTÀ, TORNA A ROMA IL FESTIVAL VISIONE E CULTURA DIGITALE

Su Il Messaggero un articolo annuncia la sesta edizione romana di Videocittà, festival ideato da Francesco Rutelli con Francesco Dobrovich, che esplora le forme più avanzate dell’audiovisivo e dei linguaggi digitali nel contesto culturale nazionale e internazionale. Con Eni, Main Partner, il contributo di MiC, Regione Lazio, il Comune di Roma e in collaborazione con ANICA. Dal 13 al 16 luglio al Gazometro di Roma.

CINEMAMBIENTE, AL VIA LA 26MA EDIZIONE

Sulle edizioni torinesi del Corriere della Sera e La Repubblica due articoli dedicati alla ventiseiesima edizione di CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi. Il festival si aprirà lunedì 5 giugno, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente indetta dall’ONU.