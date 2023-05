Film e serie da vedere il 30 maggio in tv

Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv

YESTERDAY

Su Canale 5 alle 21.21 si canta con i brani più famosi dei Beatles nel film diretto da Danny Boyle, Yesterday. Nella romcom, scritta da Richard Curtis (lo sceneggiatore premio Oscar di Quattro matrimoni e un funerale), i protagonisti sono Himesh Patel e Lily James, e nel cast c'è anche Ed Sheeran, nei panni di se stesso. Jack Malik è un mediocre cantautore di provincia, che sopravvissuto a un bizzarro incidente, si risveglia in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. Il giovane decide così di utilizzare le più celebri canzoni dei Fab Four per raggiungere il successo.

QUEL TRENO PER YUMA

James Mangold riporta sul grande schermo il film del 1957, basato sul racconto di Elmore Leonard. Al centro di Quel treno per Yuma con Russell Crowe e Christian Bale, c'è Dan, un contadino reduce di guerra, a cui viene affidato il compito di scortare un bandito catturato da poco, Ben. Dan deve far salire il malvivente sul treno delle 3.10 per Yuma, dove si trova la prigione presso la quale Ben dovrà essere rinchiuso. Su Iris (canale 22) alle 21.

LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO

Su La5 (canale 30) alle 23.15 Alejandro Agresti dirige Sandra Bullock e Keanu Reeves (di nuovo insieme su un set oltre dieci anni dopo Speed) in un film drammatico del 2006, remake del coreano Lee Hyun-seung. La casa sul lago del tempo racconta di un corrispondenza che supera i confini temporal, quella tra la dottoressa Kate Forster e Alex Wyler, un giovane architetto di talento, ma frustrato.

A GOOD PERSON

Allison è una giovane donna con un fidanzato meraviglioso, una carriera fiorente, una famiglia e degli amici che la sostengono. Ma il suo mondo va in mille pezzi quando sopravvive ad un terribile incidente ed esce dalla clinica con una dipendenza da oppioidi e un dolore irrisolto. Negli anni successivi, sarà l'improbabile amicizia che stringe con l'aspirante suocero a darle la possibilità di rimettersi in sesto e andare avanti con la sua vita. Florence Pugh e Morgan Freeman sono i protagonisti di A Good Person, in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15 e disponibile anche in streaming su Now.

NEVE ALLE AZZORRE

Quando una barca carica di cocaina affonda nei pressi dell'isola in cui vive, Eduardo vede la rischiosa ed entusiasmante possibilità di arricchirsi e di realizzare i propri sogni. Tra le serie del momento di Netflix c’è Neve alle Azzorre, sette episodi con José Condessa, Helena Caldeira e André Leitão.