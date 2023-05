Film e serie da vedere il 31 maggio in tv

Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv

BLADE RUNNER

Nel 1982 Ridley Scott ha firmato uno dei film di fantascienza più riusciti della storia del grande schermo con protagonista Harrison Ford e con una delle frasi più celebri del cinema, pronunciata da Rutger Hauer "Ho visto cose che voi umani...". Blade Runner, in onda stasera su Iris (canale 22) alle 21, è ambientato in una Los Angeles distopica del 2019, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extra-terrestri. Il poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio, accetta come ultima missione di dare la caccia a un gruppo di androidi fuggiti per non essere eliminati.

UN PAESE QUASI PERFETTO

Silvio Orlando e Fabio Volo sono i protagonisti di Un paese quasi perfetto, adattamento del francese Un village presque parfait, scritto e diretto da Massimo Gaudioso, in onda su Nove alle 21.25. Gli abitanti di un piccolo paese della Basilicata, aiutati da un giovane medico milanese, trovano un modo ingegnoso per risolvere la crisi economica che ha colpito il loro territorio.

BINOCHE È LA MOGLIE PERFETTA

Su Rai Movie (canale 24) alle 21.10 Juliette Binoche è La brava moglie nella commedia francese di Martin Provost. Nella Francia del 1968, il futuro di un istituto di economia domestica vacilla. Quando il marito della direttrice muore, si scopre che la scuola è sull'orlo della bancarotta. E Paulette inizia a porsi delle domande sul ruolo sociale delle donne.

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE

Audrey Tautou è la sognante Amelie Poulain nel film di Jean-Pierre Jeunet, Il favoloso mondo di Amelie. La giovane protagonista lavora come cameriera in una brasserie di Parigi. Quando scopre un tesoro dimenticato nella sua casa, metterà in discussione la sua vita, cercando di cambiare anche quella delle persone intorno a lei. Con la colonna sonora di Yann Tiersen. Su Rai Movie alle 23.40.

PARTO COL FOLLE

Su Italia 1 alle 23.50 Todd Phillips (lo stesso di Joker) dirige Robert Downey Jr e Zach Galifianakis nell'irriverente commedia Parto col folle. In procinto di diventare papà, per riuscire ad assistere in tempo alla nascita del figlio, l'architetto Peter è costretto ad accettare un passaggio da uno sconosciuto, Ethan, aspirante attore diretto a Hollywood. Ma il viaggio sarà pieno di imprevisti.