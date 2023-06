Sette grandi coach al cinema: da Rocky a Karate Kid

Non c'è squadra senza un allenatore che ispiri e conduca alla vittoria (anche se “solo” morale, ovviamente). La storia del cinema è lastricata di vicende sportive amatissime dal pubblico, in qualsiasi ambito. Dall’atletica al basket, passando per calcio, pallavolo, hockey, boxe e così via. Nella maggior parte di queste opere il riflettore spesso è puntato proprio sull’allenatore e sul suo rapporto con la squadra o l'atleta. E l’accento più scintillante è posto sul grande monologo che ad un certo punto della storia il nostro coach regala a chi sta allenando. Un momento che commuove, che ispira, che fa salire la temperatura della volontà di vincere. Anche i non appassionati di sport possono apprezzare un film basato sugli “atleti” sia per l'alta posta in gioco che sempre lo caratterizza, sia per le circostanze drammatiche che esaltano i valori dei protagonisti (e degli antagonisti, in alcuni casi).

In questi giorni è nelle nostre sale un altro esempio tratto da questo enorme catalogo del genere “cinema, sport & allenatori”: la commedia Campioni di Bobby Farrelly con Woody Harrelson e Ernie Hudson. Basato sul film spagnolo del 2018 Campeones, segue la trama tipica di un film sportivo che si rispetti: un allenatore scapestrato, in questo caso Marcus (interpretato col solito charme da Woody Harrelson) in cerca di redenzione. Caduto in disgrazia sarà condannato a 90 giorni di lavori socialmente utili, cioè allenare una squadra sgangherata i cui giocatori sono affetti da disturbi psichici o da malattie genetiche.

Campioni è l’occasione per fare una carrellata su grandi coach entrati nella Storia del cinema e sulle loro frasi più emblematiche. Sette personaggi diventati iconici per le lezioni che insegnano e l'ispirazione che alimentano. Indossate il vostro completino preferito e scendi in campo con loro.

Tony d’Amato in OGNI MALEDETTA DOMENICA (Oliver Stone, 1999)

Al Pacino interpreta Tony D'Amato, un allenatore di football che è in grado di gestire le forti pressioni e la spietata politica del gioco. Ha commesso alcuni errori nel corso della sua vita e della sua carriera, ma conosce il gioco e sa come tirare il meglio fuori da ognuno dei suoi professionisti. D'Amato pronuncia uno dei più grandi monologhi sportivi della storia (utilizzato ormai come un mantra in tanti corsi di formazione dagli esperti di risorse umane): “In questa squadra si combatte per un centimetro, in questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro, ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire.[...] Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo annientati individualmente.”

Norman Dale in COLPO VINCENTE (David Anspaugh, 1986)

Gene Hackman interpreta un anziano allenatore di pallacanestro di nome Norman Dale che ispira una squadra di basket del liceo e la porta alla vittoria. Dale si concentra sul duro lavoro e sulla disciplina, oltre che sul rispetto per i compagni di squadra. Dale ha un passato un po' travagliato, ma impara a lasciarselo alle spalle e a diventare una guida per questi giovani. Hackman regala un'interpretazione memorabile in questo iconico film sul basket. “Vinciamo per tutte le piccole scuole che non hanno mai avuto la possibilità di arrivare qui”.

Mickey Goldmill in ROCKY (John G. Avildsen, 1976)

Quando si parla di film sulla boxe, non esiste un allenatore come Mickey Goldmill (Burgess Meredith) in Rocky. È duro, schietto e, a volte, anche cattivo. Detto questo, sa cosa serve per diventare un campione e spinge Rocky ai suoi limiti per diventare il migliore pugile possibile. È un padre, è un maestro, un mentore. Il ruolo della vita per Meredith. “Quando salirai sul ring col campione del mondo dei pesi massimi devi essere a punto, capito? Lo sai? Io ho aspettato più di cinquant'anni e tu devi essere a punto, devi essere una mitragliatrice figliolo, devi essere come quello che mangiava fulmini e ricacava i tuoni, capito?”

Maestro Miyagi in KARATE KID (John G. Avildsen, 1976)

I saggi insegnamenti di Mr. Miyagi (Pat Morita) sono ancora oggi citati a distanza di quasi 40 anni. Il vecchio maestro di arti marziali insegna a Daniel (Ralph Macchio) le abilità e le conoscenze necessarie per diventare un campione di karate dopo che il giovane ha affrontato la violenza nel suo liceo. Probabilmente il metodo più famoso di Miyagi è quando costringe Daniel a verniciare le staccionate e a dare la cera alle auto, portando a un livello “ordinario” la tecnica di combattimento più efficace. “Ricordi quando facevamo lezioni sull'equilibrio? Quelle lezioni non dovevano servire solo per karate. Servono per tutto nella vita. Tutto nella vita ha un suo equilibrio. In questo modo tutto va meglio”

Ken Carter in COACH CARTER (Thomas Carter, 2005)

In Coach Carter, il protagonista Ken Carter (Samuel L. Jackson) cambia completamente la vita della squadra di basket del liceo, costringendola a lavorare sullo studio e sul carattere tanto quanto sul gioco. Allo stesso tempo, è un brillante allenatore di basket che si concentra sul duro lavoro, sulla velocità e sull'agilità. Quando tutti gli altri hanno rinunciato a questi ragazzi, Carter è lì per guidarli e aiutarli a superare le loro vicissitudini. “Voi avete raggiunto qualcosa che alcune persone impiegano una vita a raggiungere. Avete raggiunto una meravigliosa vittoria interiore e signori…io ne sono molto orgoglioso. Quattro mesi fa quando ho accettato l’incarico avevo un piano, quel piano è fallito. Ero venuto ad allenare giocatori di basket ma voi siete diventati studenti. Ero venuto ad insegnare a dei ragazzi e siete diventati uomini”.

Herman Boone in IL SAPORE DELLA VITTORIA (Boaz Yakin, 2000)

Coach Boone (Denzel Washington) non solo guida la sua squadra di football attraverso una stagione irripetibile e vincente, ma insegna anche a guardare oltre le differenze razziali. Sebbene Boone sia estremamente duro, i suoi metodi hanno il solo scopo di rendere i suoi giocatori degli atleti titanici (la squadra si chiama così, i Titani). L'interpretazione di Washington nel ruolo di Boone è fenomenale dall'inizio alla fine. Cambia le vite dei suoi giocatori e li conduce fino alla vetta del Campionato nazionale, nonostante la violenza e le politiche razziste che infestano ancora l’America dei primi anni '70. “Nella mitologia greca i Titani erano superiori agli stessi dei. Dominavano l'universo con potere assoluto. Beh, quel campo da football là fuori è il nostro universo. Dominiamolo da veri Titani”.

Ted Lasso in LASSO (Bill Lawrence e Jason Sudeikis, 2020/2023)

Anche le serie tv hanno i loro coach straordinari. E tra tutti sicuramente spicca Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis: un allenatore di football americano che viene assunto per guidare una squadra di calcio inglese con il segreto intento di far fallire la squadra a causa della sua inesperienza. Tuttavia, la sua guida incoraggiante e alla buona si rivela sorprendentemente efficace. È un coach che incoraggia la sua squadra a cercare l'eccellenza in tutti gli aspetti della vita, con grande ottimismo. È amato e rinomato per la sua ineguagliabile positività e passione, nonostante la sua mancanza di esperienza sul campo. “Per me il successo non riguarda vittorie e sconfitte. Si tratta di aiutare questi giovani ragazzi a essere la migliore versione di se stessi dentro e fuori dal campo, e non è sempre facile, ma nessuno di loro cresce senza che qualcuno creda in te.”