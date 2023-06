I mondi di Gina, grande apertura per la mostra fotografica

A pochi metri da uno dei monumenti più affollati e iconici di Roma, la Fontana di Trevi, si renderà omaggio a una dei più grandi monumenti del cinema e dello spettacolo italiano, Gina Lollobrigida, con la mostra I Mondi di Gina, visitabile dal 9 giugno all’8 ottobre. Oggi, 8 giugno, si è tenuto il vernissage che ha permesso ai primi, selezionati, visitatori di prendere parte alla ricchissima mostra fotografica ideata dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. Il parterre è stato quello delle grandi occasioni, con esponenti del cinema e delle istituzioni che non hanno voluto perdere l’occasione di omaggiare la mitica Lollo, ammirando l’esposizione che propone, in uno spazio ampio e stimolante, ben 120 fotografie, alcune installazioni video, due abiti originali realizzati da Gattinoni, due costumi di scena dei film Venere imperiale e La donna più bella del mondo realizzati da Costumi d’Arte e alcuni gioielli Bulgari.

Tra i tanti che sono passati dal Palazzo Poli-Istituto Centrale per la Grafica sito in via Poli 54, non potevano mancare ovviamente le ideatrici Borgonzoni e Sbarigia, insieme a un importante esponente del governo: il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, imparentato – come rivela chiaramente il cognome - con la grande diva. Hanno partecipato, inoltre, l’AD di Cinecittà Nicola Maccanico, il Direttore dell’Archivio Luce Enrico Bufalini, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli e la Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Marta Donzelli. Sul versante artistico segnaliamo la presenza, tra gli altri, delle attrici Maria Pia Calzone, Vittoria Puccini, Paola Minaccioni e Claudia Potenza, dell’attore Andrea Bosca e del regista Giulio Base.

“Siamo grati ed orgogliosi di avere potuto contribuire in piccola parte a questa mostra con alcune fotografie belle e significative. – dichiara Marta Donzelli - Una mostra che racconta una delle grandi donne del cinema italiano con rigore e divertimento. Spero che i ragazzi del centro sperimentale vengano a vedere questa mostra e possano scoprire qualcosa in più di questa attrice così meravigliosa”.

“Lollobrigida è stata una grande artista che nella fase successiva ha saputo reinventarsi: fotografa, scultrice. E oggi possiamo vedere queste opere, perché non le conoscevo. C’è molto da imparare, perché ai suoi tempi non ci si poneva limiti”. Afferma Andrea Bosca, mentre la sua amica e collega Paola Minaccioni aggiunge: “Un’icona, un pilastro dell’epoca più magica del cinema italiano. L’ho ammirata tantissimo ovviamente per la sua bellezza e la sua grazia, ma soprattutto per l’aspetto rivoluzionario e delicatamente femminista che ha sempre portato avanti”.

La mostra sarà visitabile fino all’8 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00 dal martedì alla domenica (ultimo ingresso ore 18.00).