14 giugno 2023, la rassegna stampa

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama delle notizie con cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo.

INTERVISTA A MARGARETE VON TROTTA

Sul ‘Corriere della Sera’ Giuseppina Manin intervista l’81enne regista tedesca, vincitrice del Leone d’Oro a Venezia nel 1981 con Anni di Piombo. Dopo aver firmato ritratti di donne come Hannah Arendt e Rosa L, in questi giorni la cineasta è a Palermo per il suo ultimo film che inaugura il Festival Altre Rive: Ingeborg Bachmann – Viaggio nel deserto, dedicato alla poetessa austriaca dell’utopia. Protagonista Vicky Krieps.

LE INTERVISTE A CHARLOTTE RAMPLING

‘la Repubblica’, ‘la Stampa’ e ‘il Tempo’ intervistano l’iconica attrice britannica Charlotte Rampling, protagonista di Last words di Jonathan Nossiter, in sala dal 15 giugno con la Cineteca di Bologna. “In Italia mi hanno fatto sentire per la prima volta bella e amata. Ci sono arrivata a 21 anni per girare Sequestro di persona di Gianfranco Mingozzi” (1968) racconta Rampling, ripercorrendo uno ad uno i suoi ruoli con alcuni dei nostri più grandi registi, come Visconti, Montaldo, Cavani e Amelio. E sulla crisi ambientale, al centro del nuovo film, dice “il pianeta è molto più resistente di noi, se non iniziamo subito a prendercene cura sarà lui a farci fuori”.

GIOVANNI VERONESI RICORDA L’AMICO FRANCESCO NUTI

Su ‘la Nazione’ Giovanni Bogani intervista il regista Giovanni Veronesi, grande amico e collaboratore di una vita di Francesco Nuti, l’attore e regista scomparso prematuramente due giorni fa: “Francesco sembrava sempre leggero, la vita con lui era una sorpresa continua” – dice Veronesi – invece c’erano lati molto oscuri nella sua personalità, nei suoi film c’è sempre il tema dell’abbandono. Aveva paure profonde, che nessuno riusciva a guarire”.

INTERVISTA A TOM HOLLAND

Valeria Vignale sul settimanale Panorama intervista a tutto campo Tom Holland, protagonista della nuova serie in 10 episodi di Apple TV The Crowed Room, che l’attore inglese ha anche prodotto. 27 anni, Holland è il più giovane interprete dell’Uomo Ragno, di cui per anni ha indossato i panni per la trilogia Marvel, ma tra i tanti suoi ruoli celebri c’è anche quello del pluripremiato Billy Elliot The Musical (2000), in qualche modo autobiografico.

SORRENTINO, MORETTI E MARESCO E I LORO FILM SU BERLUSCONI

Teresa Marchesi sul quotidiano ‘Domani’ torna sui film italiani che parlano dell’ex premier scomparso: Loro di Paolo Sorrentino, del 2018, che chi scrive definisce la vera “grande bruttezza”, “sfolgorante cabaret pornografico”, “mirabolante resa in immagini del basso impero”. Poi passa a Il Caimano di Nanni Moretti, che nel 2006, alla vigilia delle elezioni, raccontava “la transizione di gusti, voglie e sistemi di pensiero del BelPaese”. Senza dimenticare il meno noto Berlusconi, una storia siciliana di Franco Maresco, del 2014, “la metafora più fulminante mai ispirata dal cavaliere”.

ART TRIBUNE E I GIORNALI MOLISANI RICORDANO IL FOTOGRAFO DI CINEMA PAOLO DI PAOLO

Art Tribune e i quotidiani locali del Molise, sua terra d'origine, ricordano il grande fotografo Paolo di Paolo, scomparso ieri a 98 anni. Classe 1925, Di Paolo lavorò intensamente come fotoreporter negli anni '50 e '60, tra la gente comune e le star del cinema, accanto a Pasolini e in giro per il mondo. Negli anni del Neorealismo e della Dolce Vita, Di Paolo immortalo moltissimi cineasti, tra gli altri Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Novak, Walter Chiari, Brigitte Bardot, Monica Vitti e Michelangelo Antonioni.