Film e serie da vedere il 16 giugno in tv

Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv

IL PAPÀ DEI SUPEREROI

Disney+ omaggia Stan Lee, con un documentario sul padre dei supereroi dei Marvel Comics, da Super Man all'incredibile Hulk. Il regista David Gelb ripercorre vita e carriera di una delle persone più influenti nel mondo dei fumetti e della cultura pop, partendo dalla sua infanzia difficile per arrivare ai suoi successi, e mescolando video, interviste e registrazioni audio.

MONDAY

La passione del weekend sembra sempre speciale, ma cosa succede quando arriva il lunedì? Dopo un incontro casuale, due americani che vivono in Grecia iniziano una storia d'amore travolgente, ma potenzialmente dolorosa ad Atene. sU Netflix è disponibile la commedia sentimentale Monday, diretta da Argyris Papadimitropoulos, con Denise Gough e Sebastian Stan.

BOOK CLUB

Mentre al cinema c’è ancora il secondo capitolo, ambientato in Italia, su Rai3 alle 21.20 va in onda Book Club-Tutto può succedere, commedia con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Le vite di quattro amiche, Diane, Vivian, Sharon e Carol, vengono sconvolte quando il loro salotto letterario affronta la lettura di Cinquanta sfumature di grigio. Vecchie fiamme si riaccendono e nuovi amori nascono.

BYE BYE MORONS

Su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.15 c'è Bye Bye Morons-Addio a tutti, dramedy francese di Albert Dupontel con Virginie Efira su una donna gravemente malata che cerca di ritrovare, con l'aiuto di un esperto informatico, il figlio che aveva dato alla luce quasi trent'anni prima ed era stata costretta ad abbandonare.

I CONSIGLI PER IL WEEKEND

Mentre sta per uscire al cinema il quinto e ultimo capitolo con Harrison Ford nei panni dell'archeologo più famoso del grande schermo, sabato 17 giugno Italia1 alle 21.20 trasmette il primo film del 1981 della saga di Indiana Jones, I predatori dell'arca perduta, diretto da Steven Spielberg. Domenica 18 giugno su RaiMovie (canale 24) alle 21.10 c'è Biancaneve, rivisitazione live action della popolare fiaba con Lily Collins, Armie Hammer e Julia Roberts nei panni della matrigna. Su Cine34 alle 21 Adriano Celentano è il ricco ingegnere Guido Quiller della commedia del 1979 di Castellano e Pipolo, Mani di velluto, che si innamora della borseggiatrice Tilli, ossia Eleonora Giorgi.