Nastri Serie, Ragonese: "Spero si sedimenti in me il ‘malo carattere’ di Letizia Battaglia"

NAPOLI – È la terza volta a Napoli per la cerimonia dei Nastri d’argento Grandi Serie, che stasera vedrà il suo momento massimo presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Nell’attesa, l’incontro con alcuni dei premiati, tra cui Marco Bellocchio, regista della Miglior Serie 2023, Esterno Notte; Robertò Andò e Isabella Ragonese, reciprocamente regista e interprete di Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa.

I Nastri d’argento Grandi Serie sono sinonimo del crescendo di “un grande successo, segno che abbiano messo insieme un'idea che penso regali alla produzione, agli autori, agli attori, un'attenzione che non c'era. La scelta è stata fosse ora di dare un riconoscimento a un cinema che ha scelto un altro formato, cambiando la narrazione televisiva.Per questi Nastri, giovani ce ne sono tantissimi, e questo è un segno, è un rinnovamento. Le serie selezionate sono state una trentina, un compito non facile: il metodo è quello dei Nastri Cinema, per cui si procede secondo voto notarile, da stampa specializzata”, così Laura Delli Colli, presidente del SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani apre l’incontro partenopeo, realizzato con la Film Commission Campania, presieduta da Titta Fiore, che parla di “una tradizione che si consolida – quella tra i Premi e la Regione - Le serie qui trovano un'accoglienza fertile: per la Campania quest’anno un record, saranno 12/13 le serie realizzate nell'anno, al netto dei film”.

Il sipario sui Nastri si apre con il maestro Marco Bellocchio, che ormai da un anno raccoglie consensi per Esterno Notte, Serie dell’Anno 2023, per cui il Nastro seriale va anche agli interpreti Margherita Buy e Fabrizio Gifuni. “Si dice sempre ma è vero: non so cosa dire”, così con la consueta, recente, lieve e piacevole ironia, prende la parola l’autore piacentino. “Noi abbiamo lavorato con entusiasmo, liberamente, senza condizioni o censure. Siamo stati ragionevoli, mettendo nella serie il nostro stile cinematografico, che tenesse conto delle esigenze della serie. Non ha avuto gli ascolti di Montalbano, va ammesso, ma quelli avuti sono stati importanti. Grazie”.

È poi la volta di Roberto Andò, Premio Speciale del Direttivo SNGCI. Per Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa, il regista parla di "occasione importante perché è stato un modo di fare autobiografia attraverso la vita di un'altra persona, un'amica, una combattente, che ha dato un esempio su come si possa condurre una grande vita e dar testimonianza. Sono potuto entrare nella storia della mia città, Palermo, riferendomi ad anni difficili: non ho trovato invasioni di campo produttivi da Rai, come gli autori cinematografici possono temere. Isabella ha fatto una cosa fuori dal comune: è stata un'attrice capace di ritrovare lo spirito di Letizia. Non avevo mai fatto la tv, per me era un debutto: sentire l'affetto della gente mi ha dato grande emozione”.

L’attrice siciliana, protagonista del racconto sulla conterranea Battaglia, viene subito insignita del Nastro perché “stasera sono a teatro con Clitennestra, sempre di Andò, mi ha scelta ancora, è un recidivo; senza di lui non sarei riuscita nell'impresa del ruolo televisivo. Dedico il premio a Letizia. Spero si sedimenti in me il coraggio, l'amore per la libertà e anche un po' il ‘malo carattere’ di lei”.

Poi, il produttore Roberto Sessa, a Napoli sia per festeggiare Filumena Marturano (leggi la nostra intervista Massimiliano Gallo), che Mare Fuori, di quest’ultimo conferma il progetto di uno spin-off, di impronta femminile.

Molte le serie premiate che sono state prodotte da Rai Fiction, per cui la direttrice Maria Pia Ammirati, commenta: “Siamo qui e vinciamo tanto perché abbiano un'offerta ricchissima, andiamo incontro a tanti pubblici”.

Tra gli altri premi, oltre a quelli già annunciati (leggi la news), anche: Nastri d’Argento per Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola, “icone” molto amate dal pubblico.

Nastri-Nuovo Imaie per i protagonisti di Resta con me, Francesco Arca e Mario Di Leva.

Premio Biraghi-Serie ai giovani talenti per Fotinì Peluso e Federico Cesari, rivelazioni di Tutto chiede salvezza.

Premi Speciali per Selene Caramazza e Mina Settembre.