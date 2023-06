21 giugno 2023, la rassegna stampa

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama delle notizie con cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo.

NASTRI D’ARGENTO, IL BLU CARPET AL MAXXI

La cronaca romana del ‘Corriere della Sera’ riporta il vasto parterre di attori, registi e cineasti presenti sul Blu Carpet del Maxxi per la lunga notte dei Nastri D’Argento. Il Fatto Quotidiano e la Stampa intervistano due tra i vincitori, mentre il Corriere del Mezzogiorno dà conto dei premiati in Campania, come Sidney Sibilia per la Miglior Commedia con il suo Mixed by Erri e Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori e protagonista di Piano Piano di Nicola Prosatore, che ha vinto il premio ‘Nastri Fondazione Vobis'.

INTERVISTA A BARBORA BOBULOVA: "MORETTI SUL SET TRASMETTE SERENITÀ"



Federico Pontiggia su ‘il Fatto Quotidiano’ incontra Barbora Bobulova, Nastro d’Argento per la Miglior Attrice Non Protagonista ne Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. “Con lui sul set ti senti in una botte di ferro – dice Bobulova riferendosi al regista - cura tantissimo gli attori, ho trovato la serenità. Il suo unico difetto è che fa un film ogni cinque anni”. Poi scherza sullo shock che avrebbe provocato a Silvio Orlando col suo bacio.

MICHELE PLACIDO: "LA PIOVRA FU UN SUCCESSO, MA POI LA CRITICA MI HA SNOBBATO"

Su ‘la Stampa’ l’intervista di Fulvia Caprara a Michele Placido, che ripercorre la carriera dell’attore e regista, vincitore del Nastro speciale dei giornalisti cinematografici per il suo ultimo film L’ombra di Caravaggio e il ruolo da protagonista in Orlando di Daniele Vicari. “La Piovra è stata un successo clamoroso e internazionale – dice Placido - ma proprio a causa di quella serie sono stato a lungo snobbato dalla critica”.

INTERVISTA A TIM BURTON: "HO INSEGUITO I MIEI SOGNI PER VIVERE LA VITA CHE IMMAGINAVO"

Sulle pagine dei piccoli di ‘Style’ del Corriere della Sera Giovanna Grassi intervista il regista, sceneggiatore, attore, disegnatore e produttore Tim Burton, per la critica uno dei cineasti più geniali e innovativi di Hollywood negli ultimi vent’anni. “L’elefantino Dumbo è un personaggio che sento molto vicino a me, un diverso che si fa accettare da tutti e impara ad accettare se stesso” – svela Burton, attualmente impegnato della pre-produzione di Beetlejuice 2 e nella regia della serie Netflix Mercoledì. “Non so dare consigli ai giovani, ma a loro dico che ho inseguito i miei sogni per vivere la vita che immaginavo”.

ZOE SALDANA: "VORREI CHE LE SERIE FANTASTICHE APRISSERO I NOSTRI ORIZZONTI"

La protagonista dei blockbuster fantastici Zoe Saldana si racconta ad Alessandra De Tommasi, sulle stesse pagine dei piccoli di Style. Da Avatar ai Guardiani della Galassia a Star Trek, fino alle due candidature agli Oscar e alla stella sulla Walk of Fame. “Vorrei che queste serie aprissero di più i nostri orizzonti - dice l’attrice statunitense di origini domenicane-portoricane - e ci aiutassero a esprimere meglio i sentimenti verso gli altri, la natura e gli animali”.

INTERVISTA A SALIM KECHIOUCHE: "ROCKY È STATO IL FILM CHE MI HA ISPIRATO"

L’attore franco algerino protagonista della serie Netflix Rapinatori si racconta ad Alice Cavanagh su Il Sole 24 ore HTSI. I nuovi progetti con Amazon Prime, il legame con le origini magrebine, il rapporto con la boxe. “Rocky è stato la mia ispirazione – dice Kechiouche – non solo per la qualità della recitazione ma soprattutto per l’idea che puoi avere successo anche se vieni dal nulla”.

LE STAR DI HOLLYWOOD IN ITALIA E IL TOUR MUSICALE DI RUSSEL CROWE

“L’Italia è un Paese per divi”, titola sul Quotidiano Nazionale un articolo di Giovanni Bogani. Da Tom Cruise a Roma fino a Leonardo di Caprio in Toscana, con i genitori e l’amico Tobey Maguire, il primo Spiderman. Nella capitale anche Sean Penn con la fidanzata, poi George Clooney e consorte in Sicilia, dove è attesa anche Amber Heard. E dopo Jared Leto, che ha lanciato a Milano il nuovo album della sua band - i Thirty Seconds to Mars - l’altra grande star del cinema che sceglie il nostro Paese per un tour musicale è Russel Crowe, con i suoi Indoor Garden Party, a cui anche il quotidiano 'Libero' dedica un articolo. Dopo Catanzaro e Taranto, il Gladiatore sarà a Roma il 25 giugno, nel set di Roma Antica di Cinecittà, quindi chiuderà il 27 a Bologna.