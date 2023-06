22 giugno 2023, la rassegna stampa

GUADAGNINO A VENEZIA CON ZENDAYA

Grande interesse ha destato ieri il trailer di Challengers, nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 fuori concorso. Il film arriverà nelle sale poco dopo, a settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

DISNEY, VA VIA LA RESPONSABILE DELLA DIVERSITÀ

A quanto riferisce The Hollywood Reporter, Latondra Newton, responsabile della diversità della Disney, lascia l'azienda dopo sei anni di attività. "Sui social qualcuno è convinto che sia stata licenziata dopo il disastro di Elemental, qualcuno azzarda: non sarà che il Ceo Robert Iger si è reso conto che gli ultimi film sono in perdita perché la strategia di diversità e inclusione è solo apparenza e poca sostanza"?".

ALBANESE, ARRIVA LA PRIMA REGIA

Nastro d'argento come miglior attore di commedia, Antonio Albanese racconta

ad Avvenire il rapporto con l'arte e la sua prima regia, Cento, domeniche. "Uscirà a novembre e il titolo rimanda a quando negli anni Sessanta e Settanta si usava costruire le case con l'aiuto di amici idraulici e falegnami il sabato e la domenica. E cento domeniche corrispondono a due anni".

LUC BESSON, SCAGIONATO DALLE ACCUSE

La Corte di Cassazione francese ha respinto le accuse di stupro mosse da un'attrice al regista de Il quinto elemento Luc Besson. In una dichiarazione inviata a The Hollywood Reporter, l'avvocato del regista e produttore ha affermato che la sentenza "conferma il proscioglimento di Luc Besson e conferma tutte le decisioni degli ultimi cinque anni che lo hanno giudicato non colpevole. Pone quindi definitivamente fine a questo procedimento iniziato nel 2018".

EL MUERTO, SONY CHIUDE I BATTENTI DEL FILM

Il nuovo tassello del grande piano Sony dedicato ai villain di Spider-Man (da Venom a Kraven) è stato ufficialmente fermato. El Muerto sarebbe dovuto uscire nelle sale il prossimo 12 gennaio 2024, posto che ora passerà a The Book of Clarence sempre dello Studio. Deadline starebbe cercando di avere ulteriori chiarimenti da Sony sulle ragioni che hanno spinto alla cancellazione del titolo.

FLAMIN' HOT, EVA LONGORIA E LA SFIDA DEL PRIMO FILM

Ora su Disney+, Flamin' Hot vede esordire alla regia l'attrice Eva Longoria, divenuta star grazie al ruolo di Gabrielle Solis in Desperate Housewives. La storia vera di Richard Montanez, inserviente della multinazionale di snack Frito-Lay, è stata difficile da portare sul grande schermo: "Hollywood si vanta di essere progressista ma non lo è", ha raccontato Longoria a Donna Moderna. "Lo dico da donna e da membro della comunità latina: non possiamo fermarci solo perché abbiamo raggiunto alcuni traguardi".

MUTI RICORDA "LE GRANDI RISATE CON CELENTANO"

Su La Repubblica Arianna Finos intervista Ornella Muti, "in partenza per il Sardinia Film Festival, in sala con lo sposo indeciso". L'attrice parte dall'inizio, dal nome Francesca "che doveva essere Alessandro, mamma pensava fossi maschio", divenuto poi nome d'arte per mano di Damiano Damiani. Ricordo anche per Francesco Nuti, "il colpo grande è quando la vita cambia in modo così drastico, ancor più della morte".

KEVIN SPACEY STA TORNANDO

L'attore premio Oscar Kevin Spacey dovrà presentarsi il 28 giugno all'Old Bailey dopo essere stato incriminato un anno fa per quattro episodi di molestie sessuali che sarebbero avvenuti tra il 2005 e il 2013. "C'è chi è pronto ad assumermi di nuovo", ha raccontato l'attore, che dall'interruzione dei propri lavori ha recitato in solo due produzioni, il film di Franco Nero Ther Man Who Drew God e il thriller Peter Five Eight. "Nell'attimo in cui sarà assolto, sono pronti a muoversi".

VITA DA CARLO, ARRIVA LA SECONDA STAGIONE

A settembre su Paramount+ arriva la seconda stagione di Vita da Carlo, serie comedy con Verdone nei panni di Verdone. "La sfida in questo progetto", racconta al Corriere della Sera, "è stato recitare il meno possibile. Così ho cercato di avere il mio vero tono, il mio vero modo di camminare, un po' sgraziato...non mi capita spesso perché sono un rompiscatole, ma sono molto soddisfatto del risultato finale".



GIANNI MINÀ, IN SALA IL DOCUMENTARIO

Si chiama Gianni Minà - una vita da giornalista il documentario dedicato al lavoro e alla vita del giornalista, scomparso il 27 marzo scorso. "Il racconto di un gigante del giornalismo e di una vita da film, quella di Minà, che alla fine un film lo è diventata davvero", scrive oggi Tuttosport, riportando l'arrivo in sala del documentario dal 26 al 28 giugno. Un racconto in prima persona arricchito dal contributo di colleghi e amici, come Renzo Arbore e Edoardo Vianello.

STRANI MONDI NUOVI PER I "TREKKER" SPAZIALI

La seconda stagione di Star Trek: Strange New World è su Paramount+ dal 15 giugno, "ed è la migliore notizia dell'estate per tutti quelli che adorano la fantascienza e i trekker della vecchia scuola in particolare", scrive oggi Il Giornale. "Una fantascienza senza troppi fronzoli ma di sostanza che rispetto alle serie high concept evita voli pindarici, ma anche clamorosi tonfi". Una serie già ampiamente apprezzata da fan e non solo: "questa serie reinterpreta lo spirito di ottimismo e di lotta all'ingiustizia della Star Trek delle origini".