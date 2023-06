‘99 Lune’: la forza tellurica dell’eros, fuori dalle convenzioni

“Per me l'amore rimane una sorta di potere anarchico in una società profondamente influenzata da principi economici.” Il regista svizzero Jan Gassmann non si pone freni né limitazioni nel provare a scavare a fondo in questo semplice concetto. Il suo ultimo film, 99 Lune, ha destato scandalo nei festival di Cannes, Locarno e Berlino, ed è pronto a farlo anche con il pubblico italiano, che potrà scoprirlo in sala dal 29 giugno 2023.

Bigna (Valentina Di Pace) è una donna di scienza, una ricercatrice e una professoressa che cerca di studiare un legame tra il mondo animale e quello naturale, nel tentativo di provare a prevedere gli eventi naturali più catastrofici come terremoti, eruzioni e tsunami. E che cosa è l’innamoramento se non un improvviso e imprevedibile cataclisma che stravolge le nostre vite? Il desiderio di controllo spasmodico su ciò che, per natura, non lo è, si riflette anche nella sua vita sessuale. Tramite un’app, infatti, paga degli uomini sconosciuti, sempre diversi, per poterli “dominare” fisicamente ed eroticamente. Quando dietro la maschera si nasconde Frank (Dominik Fellmann), un uomo sulla carta completamente diverso da lei, però, ecco che arriva il terremoto. Spinta da una pulsione incontrollabile, la donna tradisce la sua unica regola e torna da lui, iniziando una relazione lunga e travagliata che viene scandita dal ciclo lunare.

99 Lune è un film quasi episodico in cui Bigna e Frank non fanno altro che avvicinarsi per pochi intensi momenti e poi allontanarsi di nuovo per anni (calcolati rigorosamente in “lune”). Il vuoto dell’assenza scandisce il ritmo delle loro diversissime vite, senza mai riuscire ad allontanarli definitivamente. Come se qualcosa li costringesse a tornare sempre l’una dall’altro, nonostante tutto. La loro relazione rappresenta un tentativo di raggiungere la libertà assoluta, priva da qualsiasi forma di convenzionalità sociale e morale. Per riuscirci l’autore indaga tutto lo spettro della sessualità umana, in un film che racconta l’erotismo in maniera sporca, spesso violenta, sicuramente disturbante.

“Non puoi scegliere di chi innamorarti, né puoi scegliere chi trovare sessualmente attraente. – dichiara Gassmann - L'amore è pieno di segreti e di conflitti che mi affascinano come cineasta. Ogni relazione cerca i propri ideali, le proprie regole e i comportamenti che le sono più consoni. In 99 Lune, ho voluto dare un'occhiata più da vicino a tutto questo e mostrare diverse forme di relazione tra due persone”.

In una società che sta provando a rivoluzionare i ruoli di genere per svicolare dall’omologazione, dal conformismo e dal perbenismo, 99 Lune offre un punto di vista chiaro e liberatorio. Un film sentimentale che non ci concede risposte consolatorie, ma ci racconta senza filtri la travolgente, inaccessibile e distruttiva forza tellurica dell’amore, o meglio dell’erotismo.