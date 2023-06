Indiana Jones a Taormina, Harrison Ford: “i veri eroi sono le persone comuni”

A Taormina sono arrivate le star in vista di quello che sarà il “gioiello della programmazione” di questo 69mo Taormina Film Festival. Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen hanno incontrato la stampa, in vista dell’anteprima italiana di Indiana Jones e il quadrante del destino, in programma domani sera, 25 giugno, nella prestigiosa cornice del Teatro Antico.

“Una meravigliosa opportunità girare delle scene in Sicilia, in particolare a Siracusa e in una suggestiva cava (ndr. l’Orecchio di Dionisio) – ha esordito Ford – Mi ha subito colpito la sceneggiatura del film, che ho trovato bellissima. Abbiamo fatto poche prove, perché abbiamo capito che c’era già tutto nello script e allora ci siamo detti: Giriamolo!. La dimensione emozionale che si coglie nell’opera è legata probabilmente al fatto che è l’ultimo film. La prima avventura risale ormai a 42 anni fa. È passato tempo, una vita. Inoltre c’è una forte relazione emotiva, un amore platonico tra padre e figlia, tra Indiana e il personaggio di Phoebe.”

"Interpreto un eroe e non un archeologo. – ha detto ancora l’attore - Non c'è un vero modo di interpretare un eroe se non ti metti un mantello e una tuta in lycra. Allora sì si può essere davvero un supereroe. Ciò che io ammiro davvero sono le persone comuni che diventano eroiche e si comportano in modo straordinario in una particolare circostanza e lo fanno disinteressatamente".

La stessa Waller-Bridge ha commentato l’ipotesi che la saga possa continuare con lei come protagonista: “Non è una scelta che è in mio potere – ha detto – In ogni caso Indiana Jones vivrà per sempre grazie al lavoro fatto da Harrison Ford”.

Mads Mikkelsen, invece, ha raccontato come si è messo nei panni dell’ex gerarca nazista Jürgen Voller, l’ennesimo villain della sua carriera: “Anzitutto bisogna comprendere la cornice di riferimento del film di Indiana Jones, mettendo a fuoco confini e limiti. Li ho forzarti anche un po’, ma sempre tenendo a mente il profilo del film, che appartiene a una bellissima saga che va avanti da 42 anni. Ovviamente, nessuno si alza la mattina con l’idea di essere il cattivo di turno”. Ha poi chiuso con una battuta sui suoi film Hollywoodiani: "Sono sempre morto, evidentemente non gli piacciono i danesi"