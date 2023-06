30 giugno 2023, la rassegna stampa

Ogni mattina CinecittàNews vi presenta un panorama delle notizie con cui i media seguono il mondo dell'audiovisivo.

L'ACCORDO ROMA-TOKYO

II ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro giapponese degli Esteri Yoshimasa Hayashi hanno firmato a Tokyo un accordo di coproduzione cinematografica. Si tratta del primo accordo di coproduzione In assoluto siglato dal Giappone con un Paese occidentale: di qui la valenza strategica. La notizia viene riportata dal 'Corriere della sera'.

ELIO GERMANO INTERPRETA MESSINA DENARO

Si sono concluse a Trapani le riprese siciliane di Lettere a Catello, il primo film sulla latitanza di Messina Denaro. La regia è dei palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza al loro terzo lungometraggio. A prestare il volto al boss trapanese sarà l'attore romano Elio Germano. Nel cast del film anche Toni Servillo. Ne parla 'La Repubblica'.

TRE ITALIANI TRA I CANDIDATI MEMBRI DELL'ACADEMY

L' Academy degli Oscar allarga i suoi ranghi di quasi 400 nuovi membri invitando luminari dello showbusiness e della cultura tra cui Taylor Swift e Kaguo Ishiguro. Ci sono anche tre italiani nella lunga lista dei nuovi potenziali membri: I'hairstylist romano Luca Vannella di The Last Duel e Snow White and the Huntsman, l'arredatrice di set Raffaella Giovannetti di Le Streghe e Mowgli: il Figlio della Giungla e Gianluca Farinelli, storico direttore della Cineteca di Bologna. Ne dà notizia il 'Corriere della sera'.

MATTEO GARRONE E IL VOTO ALLE SALE

«Credo si debbano differenziare le sale secondo la loro qualità. Basta fare una commissione che stabilisca standard adeguati in modo da non ritrovarsi brutte sorprese come uno schermo poco più grande di quello della televisione di casa», ha raccontato il regista nel corso del Filming Italy Sardegna. La proposta, di cui si discute da qualche giorno, ha suscitato subito curiosità e interesse. Tanto nel governo, quanto negli addetti ai lavori. La proposta era stata anticipata dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, per rilanciare il cinema italiano e europeo. Ne parla 'Libero'.