Film e serie da vedere il 10 luglio in tv

Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv

TRAMITE AMICIZIA

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.45 su Sky Cinema Comedy (canale 309) e in streaming su Now Alessandro Siani dirige e interpreta Tramite amicizia, commedia con Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase. Lorenzo è il proprietario di un’agenzia che offre amici a noleggio. Quando a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario vuole vendere, mettendo a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà diventare amico dell'uomo al fine di convincerlo a cambiare idea.

I GIORNI DEL CORAGGIO

1941. Mentre i Nazisti stanno portando orrore e morte nelle comunità ebraiche europee, tre fratelli polacchi, i Bielski, si nascondono nel mezzo della foresta bielorussa dove, insieme ai partigiani sovietici, organizzano la Resistenza. Daniel Craig è il protagonista di Defiance-I giorni del coraggio, film del 2008 diretto da Edward Zwick, basato su fatti realmente accaduti raccontati nel romanzo Gli ebrei che sfidarono Hitler di Nechama Tec. Su Iris (canale 22) alle 21.

LA BELLA STAGIONE

Catherine Corsini dirige Izïa Higelin e Cécile De France in Summertime-La Belle Saison, in onda in prima tv su Cielo (canale 26) alle 21.25. Nel 1971, Delphine, figlia di agricoltori, si trasferisce a Parigi per ottenere un'indipendenza finanziaria. Il destino le fa incontrare Carole, la quale partecipa attivamente agli inizi del femminismo. Carole fa coppia con Manuel, ma l'incontro con Delphine sfocia presto in un'intensa storia d'amore.

UNKNOWN

Quattro storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati, che si spingono oltre i confini della conoscenza, avventurandosi in regioni inesplorate per svelare i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalle telecamere. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull'uso dell'intelligenza artificiale in guerra, da oggi, ogni lunedì, è disponibile su Netflix un episodio della nuova docuserie in quattro parti Unknown: Soldati robot.

INDAGINI-CACCIA AL KILLER

Sky Documentaries (canale 122 di Sky) propone alle 21.15 una nuova serie true crime che indaga su dodici casi di omicidio e rivelando il ruolo svolto dalla scienza forense nell’identificazione e nella condanna degli assassini. Ogni episodio di Indagini-Caccia al killer include interviste inedite agli agenti di polizia e agli scienziati forensi presenti sulle scene del crimine per spiegare come detective e investigatori agiscono sulle scene del delitto per setacciarle pur di trovare ogni minimo indizio che possa essere d’aiuto per risolvere il caso.