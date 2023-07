Film e serie da vedere il 25 luglio in tv

Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv

INCEPTION

Mentre c'è attesa in Italia per l'uscita di Oppenheimer, su Canale 20 Mediaset alle 21.04 Christopher Nolan dirige LeonardoDiCaprio, Joseph Gordon-Levitt e Elliot Page, in Inception, premiato con quattro statuette agli Oscar 2011. Dom Cobb è in grado di inserirsi nei sogni altrui per prelevare i segreti nascosti nel più profondo del subconscio. Viene contattato da Saito, un potentissimo industriale giapponese.

L'ULTIMO DEI MOHICANI

Su Tv8 alle 21.30 c'è L'ultimo dei Mohicani diretto da Michael Mann, con Steven Waddington e Daniel Day-Lewis. Gli ultimi membri di una tribù di nativi americani, il padre Chingachgook ed il fratello adottivo Occhio di falco, vivono in pace accanto a un gruppo di colonizzatori britannici. In seguito al rapimento delle figlie di un colonnello inglese per mano di un esploratore, i due giovani sono costretti a prendere parte alla sanguinosa guerra fra i francesi e gli indiani.

DEL TORO SI FA IN DUE

Doppio appuntamento con Benicio Del Toro su RaiMovie (canale 24). Alle 21.10 va in onda Sicario 2015 di Denis Villeneuve dove l'attore recita al fianco di Emily Blunt e Josh Brolin. In una zona di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge non conta, Kate è un'agente dell'FBI, giovane e idealista, arruolata dal funzionario di una task force governativa per la lotta alla droga per compiere una missione speciale. Sotto la guida di un ambiguo e impenetrabile consulente la squadra parte per un viaggio clandestino, costringendo la ragazza a mettere in discussione tutto ciò in cui crede per riuscire a sopravvivere. Alle 23.10 c'è Soldado, primo film girato in America da Stefano Sollima. Gli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick intervengono quando i cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli ad entrare negli Stati Uniti.

7 ORE PER FARTI INNAMORARE

Il debutto alla regia di Giampaolo Morelli è una commedia sentimentale in cui l'attore recita al fianco di Serena Rossi. 7 ore per farti innamorare, in onda su Canale5 alle 21.21, racconta di un giornalista che, dopo il tradimento della fidanzata, si affida a un'agenzia che insegna agli uomini a conquistare le donne. L'incontro con la seducente Valeria cambierà la sua vita.

HOTEL PORTOFINO

Ambientata nella Liguria degli anni Venti, su Rai1 alle 21.25 arriva la prima delle tre puntate della serie Hotel Portofino, con Natascha McElhone, Mark Umbers, Daniele Pecci e Lorenzo Richelmy. Storie d’amore, intrighi e conflitti per la ricchezza e il potere si intrecciano all’alba del regime di Mussolini in un albergo nella raffinata eleganza di Portofino.