I 10 film estivi per ragazzi da rivedere

Stiamo vivendo un’altra estate che scioglie ogni cosa, per parafrasare il titolo di un libro bellissimo (scritto da Tiffany McDaniel) ormai diventato cult.Ogni estate la temperatura continua a salire, battendo i record degli anni precedenti. Sudiamo, ci affanniamo e ci muoviamo il meno possibile affaticati dal caldo. Tutto vero, ma questa è anche la stagione in cui si creano i ricordi più brillanti: le scuole chiudono e i bambini sono a casa, permettendoci di viaggiare, guardare film, sperimentare con il cibo e persino dormire più a lungo del solito.

L'estate è un momento ideale per rilassarsi con i bambini e legare meglio con loro attraverso attività per le quali di solito non si trova il tempo negli altri mesi. Mentre i viaggi o le lezioni di hobby richiedono tempo ed energia, la visione di film adatti ai bambini durante le vacanze estive è tanto facile quanto divertente.

Nella frescura dell’aria condizionata si vincono i morsi dei pomeriggi torridi, oppure si attende la sera per proiettare su uno schermo o su un telo in giardino. L'estate è un momento d’oro per recuperare storie che ci hanno emozionato o che per la prima volta entrano nei nostri occhi. Il cinema, tra l’altro, ha raccontato a sua volta le vacanze come scenario per vicende entrate nel nostro immaginario: da un Mercoledì da Leoni a Sapore di Sale, da Vacanze Romane a il Sorpasso.

L’estate è anche una stagione raccontata dal cinema come punto di snodo della vita dei ragazzi e delle ragazze, un ponte di crescita o una specie di cassa di risonanza della personalità, ritraendo di volta in volta personaggi come eroi, temerari o semplicemente timidi adolescenti e ragazze innamorate.

L'estate è fatta per le giornate in piscina, in spiaggia o al campo estivo o, quando non è possibile fare nulla di tutto ciò, per guardare film che parlano di andare in piscina, in spiaggia o al campo estivo. Per questo motivo, ecco una lista di film ambientati durante le giornate più calde dell'anno o in località tropicali, ideali per la visione estiva. Chi può resistere alla facilità di guardare un film quando fa troppo caldo o piove per godersi la vita all'aperto?

I GOONIES (1985)

Cominciamo con il classico dei classici. Il cult più amato dai ragazzi degli anni 80. I Goonies è un mix energico e fracassone di sentimento spielberghiano e trucchi divertenti che piacerà sia ai bambini che agli adulti nostalgici. La trama è nota: Quando due fratelli scoprono che potrebbero perdere la loro casa, cercano disperatamente un modo per conservarla. Trovano una mappa del tesoro e portano con sé alcuni amici per trovarla. Sono tutti alla ricerca della "X" e cercano di sfuggire a un gruppo di cattivi che vogliono anch'essi il tesoro. Irrinunciabile.

STAND BY ME (1986)

Questo è un cult sublime del genere “storia di formazione”: guardarlo è diventato di per sé un rito di passaggio necessario. Tratto da una novella di Stephen King (Il corpo) è un film piccolo e tranquillo che cammina a testa alta e risuona a lungo. Anche la trama è semplice: 4 ragazzi che partono per un’avventura solitaria alla ricerca del cadavere di un loro coetaneo tra le paludi. Un capolavoro.

GENITORI IN TRAPPOLA (1998)

Quando due gemelle identiche, separate alla nascita, si ritrovano faccia a faccia al campo estivo, escogitano un piano esilarante per scambiarsi di posto e riunire i loro genitori. La regista Nancy Meyers riprende la formula vincente dell'originale del 1961 e la trasforma in un'amabile versione moderna, con la giovane star Lindsay Lohan che brilla nel suo ruolo d'esordio.

RAGAZZI VINCENTI (1993)

Un film affascinante ed esilarante per i bambini che resta fresco, anche durante le sue occasionali incursioni nella terra dei cliché e nonostante i 30 anni dalla sua prima uscita. È la storia di Scottie che si trasferisce in un nuovo quartiere e riesce a fare amicizia con un gruppo di ragazzi che giocano a baseball al “campo di sabbia”. Insieme vivono una serie di avventure divertenti e commoventi.

IL CLUB DELLE BABY SITTER (1995)

Un tributo colorato, vivace e affettuoso al concetto di amiche per sempre che racconta di Kristy Thomas e le sue sei migliori amiche che lottano per trasformare la loro attività di successo - il Baby-Sitters Club - in un vero e proprio campo estivo. Quando un gruppo di adulti, guidati dalla loro acida vicina di casa, Emily Haberman, cerca di farle chiudere, le ragazze devono unirsi per mantenere vivo il loro sogno.

LUCA (2021)

Luca e il suo amico Alberto stanno trascorrendo un'estate indimenticabile nella loro città di mare sulla Riviera italiana. Solo una cosa potrebbe ostacolare il loro divertimento: il fatto che sono segretamente dei mostri marini! Leggero, ma soffuso di gioia contagiosa, l'ammaliante Luca dimostra che la Pixar difficilmente sbaglia un colpo.

4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS (2005)

Non lasciatevi ingannare dal titolo italiano piuttosto infelice: questo è un film affascinante, un dramma sull'adolescenza che tratta le ragazze con rispetto, capitalizzando al meglio temi come il potere dell'amicizia e della ricerca personale di una propria posizione nel mondo. È la storia di quattro amiche inseparabili che trascorrono la loro prima estate lontane, l'unico filo conduttore è un paio di pantaloni magici che in qualche modo si adattano perfettamente a ciascuna di loro. L'azione si snoda tra le rispettive storie d'amore, i loro colpi di fulmine e le loro scoperte, sullo sfondo di un’isola greca.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA 3: VITA DA CANI (2012)

Il fifone preferito da tutti non vede l'ora di passare l'estate a giocare ai videogiochi con i suoi amici. L'unica cosa che lo ostacola è un padre molto deluso. è probabilmente il film per ragazzi più inoffensivo che si possa vedere quest'estate. E questo è un bene.

HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA MOSTRUOSA (2018)

Drac, Mavis e il resto della banda sono in vacanza in crociera con i mostri e tutto sembra andare a gonfie vele, fino a quando non scoprono che la loro barca è stata requisita dalla famiglia Van Helsing, a caccia di mostri.

KARATE KID (1984)

Per quanto riguarda i film sull'estate, questo è uno dei classici per eccellenza. Uno dei maggiori successi al botteghino dell'estate dell'84, si apre con il trasferimento estivo di Daniel LaRusso in California e presenta un numero sufficiente di immagini da spiaggia, tra cui l'indimenticabile calcio della gru sul Pacifico, per renderlo un film ideale per questa stagione.