L'anno dell'uovo, l'esordio di Casale contro il frastuono del presente

Sviluppato e prodotto all'interno dell'undicesima edizione della Biennale College Cinema e proiettato all'80ma Mostra di Venezia, L'anno dell'uovo è l'esordio di Claudio Casale al lungometraggio. Un debutto difficile, perché difficile è il soggetto - il destino di una coppia in attesa in un figlio ed entrata a far parte della comunità dell'Uovo, una setta - ma non lo svolgimento.

Casale affida a tre distinti capitoli questo racconto, sciorinando le vicende tra "Guscio", "Albume" e "Tuorlo". A leggerli, i titoli dei tre atti possono strappare una risata, ma L'anno dell'uovo è serissimo e mantiene il controllo del "mischione di culture e religioni diverse" che questa setta rappresenta.

Ogni sezione dell'uovo ci avvicina ai personaggi che lo circondano, componendo un girotondo spirituale e umano di tutto interesse. Quando Gemma (Yile Vianello) perde il figlio, la coppia si divide e inizia un percorso in attesa di un nuovo sconvolgimento capace di riunirli. Vita e morte sono al centro di tutto, sono l'uovo - l'uno - su cui si fonda ogni culto. La comunità vive in una grande famiglia e la coppia ne accetta le stringenti regole, in cerca di una nuova pace tra preghiere e atti spirituali.

Il culto dell'uovo, guidato dalla Guru Rajani (Regina Orioli), si pone così come alternativa all'incessante frastuono del mondo, sommerso da un ibrido di reale e virtuale che priva ogni individuo, coppia e famiglia di trovare l'essenza di un rapporto non mediato dal materialismo imperante.

"In una società che appare sempre più complessa e fuori controllo - dichiara Casale in merito al film - tanti scelgono la chiarezza offerta da una microcomunità. E in un mondo che glorifica il materialismo, l'eco di una spiritualità a portata di mano attira sempre più persone".

Casale aveva già partecipato alla Mostra del Cinema, ma nella sezione Venice VR Expanded. Nell'opera Om Devi. Sheroes Revolution si occupò proprio di religione, in particolare del rapporto tra questa e le donne nell'induismo. Il regista ha firmato la sceneggiatura de L'anno dell'uovo assieme a Claudia De Angelis e Milo Tissone. Il racconto segue le tappe di un viaggio - da qui il senso di una divisone per capitoli in tre atti distinti - alla ricerca di una speranza perduta.

La comunità, setta inevitabilmente estrema, è un punto d'arrivo del tempo presente, agitato da rumori che spingono al desiderio di un mondo altro, isolato dal resto e, perciò, pericolosissimo. Il finale, aperto a letture paranormali, sospende alcuni interrogativi mossi dal film ma rilancia allo spettatore il senso di mistero che questo viaggio porta con sé.