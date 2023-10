#Seriamente, spin-off in salsa Prime

Mentre su Netflix tutta l’attenzione è concentrata sull’uscita della quarta e ultima stagione di Sex Education, l’acclamata serie britannica che ha reinventato il concetto di teen drama, Amazon fa la voce grossa portando sulla sua Prime Video due titoli che ampliano gli universi narrativi di due dei franchise più amati degli ultimi tempi: la serie tratta dall’omonimo fumetto The Boys e la saga cinematografica John Wick. Un doppio colpo che permette alla piattaforma di godere per qualche settimana delle luci dei riflettori.

Gen V – Prime Video

Partiamo dallo spin-off dedicato al cruento mondo supereroistico di The Boys, titolo di punta dell’offerta targata Prime Video. In attesa della quarta stagione della serie madre, gli appassionati potranno fare la conoscenza dei giovani protagonisti di questa serie che declina le tematiche e il tono grottesco di The Boys in un’impostazione da teen drama. Facendo riferimento a titoli come X-Men e Misfits, Gen V è ambientata nella Godolkin University School of Crimefighting, una scuola dove i giovani “Supes” possono imparare a gestire i propri poteri per il bene della comunità. Chi conosce il mondo creato dai fumettisti Garth Ennis e Darick Robertson sa, però, che in The Boys, dietro a ogni supereroe ci sono interessi economici e commerciali ben più importanti della lotta alla criminalità. Uno spin-off che non tradisce l’identità e lo spirito originale: semplicemente imperdibile.

The Continental – Prime Video

Reduce dal buon riscontro cinematografico di John Wick 4, il film più redditizio della saga action con protagonista Keanu Reeves, Lionsgate prova a replicare il successo anche sul piccolo schermo, realizzando una miniserie prequel che ci permette di scoprire la genesi di uno dei suoi personaggi più intriganti: il direttore Winston Scott. The Continental: Dal mondo di John Wick è una miniserie in tre lunghi episodi che ruota intorno all’iconico albergo, luogo di ritrovo e riparo sicuro per i temibili sicari di cui in futuro farà parte lo stesso John Wick. Ambientata negli anni ’70 a New York, The Continental ha come protagonista Colin Woodell e, al netto di un comparto action meno brillante della sua controparte cinematografica, vanta come punto di forza l’antagonista interpretato dal grande Mel Gibson.

Vasco Rossi: Il supervissuto – Netflix

Netflix continua ad offrire ai suoi abbonati un gran numero di docuserie dedicate a grandi personaggi, episodi crime ed eventi storici, pensate per stuzzicare un pubblico specifico. Questa volta è il turno di una delle poche vere rockstar del nostro paese, probabilmente la più iconica: Vasco Rossi. Già dal titolo – Vasco Rossi: Il supervissuto – è chiaro che nella serie in 5 episodi saranno raccontati tutti gli aspetti più controversi del mitico musicista, con il suo spirito ribelle incarnato perfettamente nella sua “vita spericolata”. Il successo improvviso degli anni ’80, i problemi con la droga e con la legge, la depressione: ogni sfumatura della carriera e della vita di Vasco vengono affrontati in questo ritratto fedele e impietoso che potrà interessare anche i meno appassionati della sua musica.

Still Up – Apple TV+

Lisa e Danny condividono la stessa condizione – soffrono d’insonnia – e si fanno compagnia a vicenda a distanza in improbabili avventure notturne. Un’amicizia preziosa nata per supportarsi nelle lunghe ore in cui il mondo si riposa loro malgrado, ma che potrebbe insospettabilmente trasformarsi in qualcosa di più profondo. Still Up è la nuova serie rom-com targata Apple Tv+, un esperimento originale che ci riporta in situazioni simili a quelle del lockdown, con due personaggi che non si incontrano mai di persona, ma riescono lo stesso a costruire un rapporto ricco di fiducia e intimità. Le interpretazioni di Craig Roberts e Antonia Thomas, con il loro spiccato umorismo britannico, completano il quadro di una vera e propria “comfort comedy”.

Love & Death – TimVision

La nascita di un amore e le conseguenze tragiche della sua conclusione. Arriva su TimVision l’attesa serie targata HBO e prodotta da Nicole Kidman che racconta la vera storia di Candy Montgomery, casalinga texana che nel 1980 è stata accusata del brutale omicidio con l'ascia della sua amica Betty Gore. Nei panni dei protagonisti troviamo Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, capaci di restituire con le loro interpretazioni il disagio e la violenza che può scaturire nella alienante e bigotta provincia americana.

