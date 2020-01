Tra 1917 e Figli, spunta L'amica geniale

L'attesodi Sam Mendes con i giovani George MacKay e Dean-Charles Chapman domina le uscite della settimana. Molto attesa anche la commediadi Giuseppe Bonito con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, ultima sceneggiatura di Mattia Torre. Uscita evento di due puntate perdi Saverio Costanzo con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, in onda su Raiuno dal 10 febbraio.di Rebekah Fortune con Harry Gilby, Scot Williams: Charlie è un adolescente della provincia inglese con un grande talento per il calcio. Una delle squadre più importanti, il Manchester City, gli offre un ingaggio da sogno, ma il giovane ha un segreto: è felice solo quando, di nascosto, può vestirsi da ragazza. Per i più piccini il cartonedi Kevin Johnson è la storia di un cane viziato di nome Trouble che deve imparare a vivere nel mondo reale, mentre cerca di scappare dai bambini avidi del suo ex proprietario. Tra i documentaridi Gerardo Lamattina edi John Griesser, Jean Griesser, Lauren Ross dedicato alla figura di Abhay Charan De, più noto come Prabhupada, lo swami (maestro hindu) che ha fondato l'ISKCON (International Society for Krishna Consciousness), ovvero dato vita al movimento generalmente noto come degli Hare Krishna. Una riflessione spirituale su uno stile di vita vegetariano, pacifista e lontano dal puro materialismo statunitense. Infinedi Rosario Scandura con Marco Iermanò, Rosanna Sapia: la spensieratezza di un gruppo di ragazzini, che vive al mare in Sicilia è improvvisamente interrotta dallo scoppio brutale di una bomba.