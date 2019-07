Lo Cascio e Luisa Ranieri protagonisti del weekend

Uscite in sala diradate ma con qualche titolo interessante come ad esempio il drammaticodi Nicola Bellucci con Luigi Lo Cascio e Vincenzo Crea, storia di un uomo solitario che accompagna i migranti sulle Alpi al di là del confine. Da un autore sempre interessante come Salvatore Piscicelli arrivacon Luisa Ranieri e Daniele Russo. Protagonista è Maria, giovane donna sposata che accetta l'aiuto di un ricco proprietario di un autosalone e finisce per entrare in affari loschi con lui.di Stefano Calvagna con Daniele Lelli, Raffaele Sola, Gianluca Barone, Francesco Lisandrelli si concentra su cinque ragazzi che iniziano a delinquere per guadagnare soldi, coinvolgendo anche delle amiche sedicenni.di Steven Knight con Matthew McConaughey e Anne Hathaway è un thriller con al centro un uomo sfuggito al suo passato che viene ritrovato dalla ex moglie con una proposta indecente.di Alfonso Gomez-Rejon con Benedict Cumberbatch e Michael Shannon (II) è la storia della competizione epica e spietata tra i due più grandi inventori dell'era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo.di George Mendeluk con Max Irons, Samantha Barks, Terence Stamp mette al centro di una vicenda storica un giovane cresciuto nelle campagne dell'Ucraina, la cui vita viene cambiata per sempre dall'invasione dell'Armata Rossa con le conseguenti ripercussioni sulla sua famiglia e sui connazionali mentre il regime di Stalin si estende su tutta l'Europa orientale.di Crystal Moselle con Kabrina Adams, Tom Bruno, racconta di un gruppo di amiche alla scoperta della città sullo skate.di Lucio Bastolla con Giacomo Rizzo e Maurizio Mattioli ci porta nel piccolo borgo di Ceraso, nel Parco del Cilento, dove la vita scorre tranquilla fino a quando il Comune non emana un bando per la concessione in gestione di un albergo.è un cartone di Gary Wang, storia di un gattino avventuroso che inizia a esplorare il mondo. Da non perdere l'islandesedi Baltasar Kormákur che racconta l'incredibile storia di un pescatore sopravvissuto a una lunga permanenza nel gelido mare islandese.di Max Nardari con Andrea Preti, Paolo Conticini, Nino Frassica, ha per protagonista Giorgio, bellissimo ragazzo e simpatica canaglia, bugiardo e impenitente donnaiolo.di Marco Chiarini con Jacopo Barzaghi, Emily De Meyer, narra il risveglio della giovane mummia-faraone, Ramses detto Ram, e della sua amicizia con Bernie, ragazzina che vive con la madre archeologa all'interno del Museo.